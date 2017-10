JPK_VAT 2018 – nowe procedury

Zapraszamy na bezpłatny dyżur telefoniczny!

Na pytania dotyczące nowych procedur JPK_VAT będzie odpowiadał ekspert Ministerstwa Finansów.

25 października 2017

godz.: 10.00 – 12.00

Zadzwoń!

22 761 31 88

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatników. JPK posiada określony układ i format (schemat xml).

Poszczególne struktury JPK są następujące:

- księgi rachunkowe – JPK_KR,

- wyciąg bankowy – JPK_WB,

- magazyn – JPK_MAG,

- faktury VAT – JPK_FA,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

- ewidencja przychodów – JPK_EWP,

- ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli JPK_VAT, to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych.

W przeciwieństwie do innych struktur, które przesyłane są na żądanie organu podatkowego, JPK_VAT przesyła się co miesiąc, tj. do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bez wcześniejszego wezwania organu podatkowego.

Kto składa JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. już wszyscy podatnicy VAT będą obowiązani do wysyłania JPK_VAT. Harmonogram wprowadzenia obowiązku raportowania w postaci plików JPK_VAT dla poszczególnych grup podatników wygląda bowiem następująco:

- od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa,

- od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa,

- od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. do grona podatników obowiązanych do przesyłania JPK_VAT dołączą mikroprzedsiębiorcy. Od tej daty zachodzi również obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży VAT i rejestru zakupów VAT) przez tych podatników.

Nowy obowiązek dotyczy mikroprzedsiębiorów, którzy są podatnikami VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ich obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób.

Natomiast JPK_VAT nie muszą składać podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.

Jak utworzyć i wysłać JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Podatnik, który sam rozlicz VAT i nie korzysta z usług biur rachunkowych lub programów księgowych, może skorzystać z bezpłatnego narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Do wysyłania plików JPK_VAT potrzebny będzie certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany (eGo). Następnie należy pobrać i zainstalować aplikację Klient JPK 2.0, która służy do wysyłki plików JPK.

Po wysłaniu JPK_VAT podatnik może pobrać formularz UPO_JPK (Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK), dzięki któremu potwierdzi odbiór pliku oraz sprawdzi status przedłożonego dokumentu.

Jakie są konsekwencje niezłożeni JPK?

JPK ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

Jakie zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała nowa struktura JPK_VAT.

Zmiany w stosunku do obecnej struktury polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Uporządkowane zostało też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia" będzie zawierać oznaczenie „0". Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1", a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć). Pojawi się też dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail" w danych nagłówkowych.

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz też stronę o Jednolitym Pliku Kontrolnym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.