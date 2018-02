Aktualizacja instrukcji użytkownika o nową metodę podpisu JPK profilem zaufanym

Katarzyna Bielak-Kanigowska

Konsultand/Doradca/Expert, od ponad 15 lat zajmująca się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od strategii HR do polityk rekrutacji, utrzymania, szkoleń i rozwoju, wynagradzania i motywacji aż do zwolnień kontrolowanych i outplacementu. W tych obszarach dostarcza koncepcji biznesowych, narzędzi i procedur prowadzących do poprawy produktywności oraz sprawności działania organizacji. Wiele lat pracowała jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst & Young, Capgemini, Deloitte, BIGRAM, BRAD Consulting. Specjalizuje się w obszarach: - Budowania strategii i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi; - Wartościowania stanowisk pracy oraz projektowania i wdrażania systemów wynagradzania, premiowania i motywacji; - Systemach ocen kompetencji, wartości, postaw i wyników Zarządzania przez Cele kadry menedżerskiej i pracowników firm; - Zarządzania Zmianami Organizacyjnymi, optymalizacji i usprawnień organizacyjnych; - Zwiększania potencjału innowacyjności firm i optymalizacji zatrudnienia; - Programach szkoleń i systemowego rozwoju kadry menedżerskiej; - Wspierania firm w zarządzaniu ryzykami personalnymi w tym przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.