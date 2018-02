Jakie błędy najczęściej występują przy wysyłce JPK_VAT

Jak przygotować i wysłać JPK_VAT

Mikroprzedsiębiorcy, którzy do 26 lutego 2018 r. mają obowiązek złożenia pierwszego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń br., mogą to zrobić:

przy pomocy bezpłatnej i intuicyjnej aplikacji e-mikrofirma,

korzystając z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do tworzenia i wysyłania JPK_VAT,

przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie),

używając e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT (typowego pliku xml) z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów Mac firmy Apple.

Najczęstsze błędy przy wysyłaniu JPK_VAT

Krajowa Administracja Skarbowa zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy przez mikroprzedsiębiorców wysyłających JPK_VAT, które są przeszkodą w prawidłowym wypełnieniu tego obowiązku.

To przede wszystkim podawanie nieprawidłowych danych autoryzacyjnych. Przykładowo pojawiają się literówki w imieniu bądź nazwisku, błędny numer NIP albo PESEL, czy nieprecyzyjna kwota przychodu (należy podać ją co do grosza). Wysyłając JPK_VAT przez e-bramkę w 2018 r. wpisujemy kwotę przychodu osiągniętego w 2016 r.

E-mikrofirma – prosta, intuicyjna i darmowa

Aplikacja e-mikrofirma to proste, intuicyjne i bezpłatne narzędzie do tworzenia i wysyłki JPK_VAT, które nie jest aplikacją finansowo-księgową. Ułatwia najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Umożliwia m.in. wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów czy dodanie sprzedaży paragonowej. Dzięki niej podatnicy automatycznie wygenerują JPK_VAT (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ministerstwo Finansów (MF), przygotowując darmowe oprogramowanie (takie jak e-mikrofirma) do tworzenia i przesyłania JPK_VAT miało na uwadze, że ponad 90% użytkowników komputerów w Polsce korzysta z systemów operacyjnych Windows i Linux. Stąd decyzja, że to właśnie te systemy będą wspierane w pierwszej kolejności. Przy dalszych pracach nad aplikacją zostanie rozważona możliwość wykorzystania także innych systemów, w tym w szczególności Mac OS, z którego korzysta, według dostępnych danych, kilka procent użytkowników komputerów.

Oprogramowanie MF działa na wspieranych przez Microsoft wersjach systemu Windows (więcej informacjina stronie internetowej Microsoft – link otwiera nowe okno w innym serwisie).