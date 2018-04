Możliwe sposoby podpisywania plików JPK-VAT

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny, podobnie do podpisu własnoręcznego, gwarantuje autentyczność. Jest wydawany przez upoważnione centra certyfikacji. Ich listę w swoich rejestrach publikuje NBP. Aby go otrzymać, należy skontaktować się z wybranym dostawcą i wypełnić stosowne dokumenty. Następnie, po dokonaniu opłaty i potwierdzeniu tożsamości, można podpisać umowę i odebrać kartę kryptograficzną wraz z ewentualnymi dodatkami, takimi jak np. czytnik czy oprogramowanie.

Profil zaufany ePUAP

Profil zaufany to bezpłatny odpowiednik podpisu elektronicznego, który można wykorzystać do potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Oznacza to, że przy jego pomocy podpiszemy także wysyłkę JPK-VAT. Można o niego wnioskować, zakładając konto na portalu Profil Zaufany. Oczywiście, podobnie jak w przypadku kwalifikowanego podpisu elektronicznego i tutaj niezbędne jest potwierdzenie tożsamości. Można to zrobić w specjalnych punktach lub za pomocą bankowości elektronicznej, o ile nasz bank udostępnia nam taką usługę.

Weryfikacja kwotą przychodu

Inaczej weryfikacja danymi autoryzującymi. Nie jest dla wszystkich, ponieważ ustawodawca ograniczył tę możliwość tylko do osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie skorzystają z niej zatem spółki. Aby z niej skorzystać, wystarczy znać kwotę przychodu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) sprzed dwóch lat, czyli z 2016 roku dla wysyłki w 2018 roku. Oprócz tego, należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer NIP.

Wysyłka po podpisaniu danymi autoryzacyjnymi

Podpisywanie JPK-VAT przychodem to najprawdopodobniej najprostszy z wyżej wymienionych sposobów. Dostępny jednak tylko dla podatników, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Co istotne, wysyłkę z autoryzacją przychodem można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym jest obsługa deklaracji JPK-VAT bezpośrednio z programu księgowego, który oferuje taką możliwość podpisu. Drugą, wygenerowanie pliku JPK-VAT i wysyłka w specjalnej bramce, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Autor: RESET2 Sp. z o.o.

