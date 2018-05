JPK na żądanie - obowiązki przedsiębiorcy

Niektóre biura rachunkowe straszą swoich klientów, że do 1 lipca trzeba kupić specjalny program do wystawiania faktur. Po co? Bo wchodzi w życie JPK na żądanie – pada odpowiedź.

Arkadiusz Szwak z biura rachunkowego Szwak i Spółka informuje, że jego biuro kupiło już oprogramowanie do e-fakturowania i oferuje swoim klientom wystawianie faktur w ten właśnie sposób. Usługa kosztuje 10 zł od jednego dokumentu.

– Jeśli ktoś chce korzystać z oprogramowania kupionego wraz z gazetą albo korzysta tylko z Excela, to może polec przy próbie sporządzenia JPK_FA – uważa właściciel biura.

Został miesiąc

Od 1 lipca br. wchodzi obowiązek przesyłania na żądanie skarbówki jednolitych plików kontrolnych niedotyczących VAT (bo te trzeba już teraz przesyłać co miesiąc), tylko z danymi o fakturach, księgach podatkowych, wyciągach bankowych, firmowym magazynie itd.

To kolejny etap rewolucji związanej z JPK. Wielu przedsiębiorców nie ma jednak pojęcia, z czym się to dla nich wiąże i jakie obowiązki będą musieli spełnić.

Pytań jest mnóstwo, a odpowiedzi na nie nie znają nawet doradcy podatkowi.

Nie wiedzą, jak utworzyć taki plik. Czy przedsiębiorca, który wystawia papierowe faktury, będzie musiał na żądanie fiskusa przesłać je w JPK? Czy wystarczy, że prześle zestawienie skanów papierowych faktur?

Czy trzeba będzie przejść na e-faktury i kupić specjalny program do ich wystawiania?

Eksperci podsuwają różne rozwiązania – często ze sobą sprzeczne. Wielu księgowych twierdzi, że klientów niechybnie czeka nowy wydatek.

Kto musi

– Pojawia się fundamentalne pytanie, czy to naprawdę obowiązek wszystkich przedsiębiorców – mówi Przemysław Grzanka, ekspert w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC.

Podkreśla, że obowiązki przesyłania JPK na żądanie dotyczą tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi podatkowe „przy użyciu programów komputerowych”. Wynika to z art. 193a par. 1 ordynacji podatkowej, który mówi, że „w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w par. 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

– Czy w takim razie wcale nie mała grupa przedsiębiorców, która nadal wystawia faktury w formie papierowej, musi sporządzać i przesyłać JPK_FA? – zastanawia się Przemysław Grzanka.

Dodaje, że co innego można usłyszeć, dzwoniąc na telefon Krajowej Informacji Skarbowej, a co innego wynika z analizy przepisów. KIS twierdzi, że skoro przedsiębiorca nie używa programów komputerowych i wystawia papierowe faktury, to JPK na żądanie go nie obowiązuje.

W razie kontroli taka firma może więc nadal przekazywać dane fiskusowi w każdej formie, w tym papierowej, skanów, plików PDF.

Z drugiej jednak strony niektórzy przedsiębiorcy ciągle mają wątpliwości. Skoro bowiem każdy podatnik VAT musi już prowadzić swoją ewidencję w formie elektronicznej (wynika to z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT), to powstaje pytanie, czy musi też składać JPK na żądanie.

– Ewidencja VAT to jedna z „ksiąg podatkowych”, o których mówi ordynacja – zauważa ekspert PwC. A to by oznaczało, że taki podatnik jest objęty obowiązkiem, o którym mowa w art. 193a par. 1 ordynacji.

W formacie xml

Największy problem mają samozatrudnieni, którzy wystawiają w miesiącu ledwie kilka faktur, a bywa że nawet tylko jedną. Docierają do nich informacje (niepotwierdzone), że będą musieli sporządzać JPK_Faktura w formacie xml, a więc tak samo jak przesyłany już co miesiąc JPK_VAT.

Pytanie – jak to zrobić.

– Osoby prowadzące działalność, które wystawiają np. trzy faktury miesięcznie w formie papierowej, jeśli musiałyby w ogóle tworzyć JPK na żądanie, to musiałyby znaleźć program, który pozwoli im przepisać zawarte tam dane i stworzyć plik JPK_FA w żądanym przez resort finansów formacie xml – tłumaczy Marcin Madej, doradca podatkowy z nip-inspektor.pl.

Ekspert nie ma wątpliwości, że mogłoby to przełożyć się na podwojenie nakładu pracy przedsiębiorcy.

Podobnego zdania jest Arkadiusz Kwieciński z biura rachunkowego ARCO. Uważa, że podatnicy, którzy nie kupią oprogramowania do wystawiania e-faktur staną przed ciężkim zadaniem. – Rekomenduję swoim klientom zaopatrzenie się w jakiś program do wystawiania faktur (stacjonarny lub online). Koszt jest niewielki (często przy małej ilości wystawianych dokumentów programy są bezpłatne), a narzędzie takie, poza generowaniem wymaganego pliku kontrolnego, daje wiele korzyści dla podatnika (korzystanie z baz danych kontrahentów, towarów i usług, zapewnienie prawidłowości formalnej wystawianych dokumentów czy kontrola numeracji) – mówi ekspert.

Dodaje, że podatnicy mogą sami przygotować plik JPK w formacie xml. – Nie jest to jednak proste, bo wymaga pewnej wiedzy o strukturze tych plików – wskazuje Arkadiusz Kwieciński.

