Urzędy skarbowe kontrolują organizatorów wesel

Nieuczciwi organizatorzy wesel?

Jak tłumaczy ostrowiecka skarbówka, nowożeńcy pełnią rolę świadków ewentualnych nieuczciwych praktyk stosowanych przez organizatorów wesel. Firmy specjalizujące się w organizacji przyjęć okolicznościowych mają podobno wykorzystywać nadarzające im się okazje do eliminacji podatku w sprzedaży swoich usług. Ze względu na fakt, że usługi takich firm świadczone są na rzecz osób fizycznych, które nie mogą odliczyć naliczonego VAT, ominięcie podatku jest korzystne dla obu stron. Ponadto urząd skarbowy wskazuje, że organizatorzy imprez okolicznościowych dopuszczają się często innych nieprawidłowości podatkowych, m.in. nie wykazują osiągniętego dochodu czy obrotu, nie ewidencjonują sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, stosują niewłaściwe stawki VAT, nie opodatkowują zaliczek pobranych na poczet organizowanego przyjęcia i nie wykazują dochodów z tytułu dodatkowych usług (np. pokazu fajerwerków). Urząd skarbowy, dokonując kontroli organizacji przyjęć weselnych sprzed dwóch lat, wypowiada walkę nieuczciwym przedsiębiorcom świadczącym wspomniane usługi. Wykorzystuje w tym celu dane o zawartych małżeństwach pozyskane z urzędu stanu cywilnego.

Przesłuchanie w sprawie kosztów wesela

Zapytania urzędu skarbowego są bardzo szczegółowe i dotyczą nie tylko kosztów organizacji przyjęcia, ale również tego, czy nowożeńcy otrzymali paragon lub fakturę za wpłaconą zaliczkę czy ponadprogramowe usługi, z których korzystali. Jednakże w większości przypadków wszelkie faktury czy paragony trafiły do kosza na śmieci, a przeciętny człowiek nie ma na tyle dobrej pamięci, by mógł sobie przypomnieć, czy za daną usługę weselną otrzymał fakturę czy nie.

Pozornie dobrowolne zeznania?

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim w wydanym oświadczeniu wyjaśnia, że do nowożeńców zwrócił się jedynie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień, które są dobrowolne. Wezwania zostały wysłane na podstawie art. 155 Ordynacji podatkowej, który wskazuje: „Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy”.

W tej sytuacji wzywane przez organ podatkowy małżeństwa obawiają się, że w przypadku odmowy złożenia zeznań będą obciążone karą porządkową do 2800 zł (zgodnie z art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej), jednak ostrowiecki Urząd Skarbowy uspokaja, że brak odpowiedzi na pismo organu nie będzie obciążone żadnymi konsekwencjami.

Działania na szeroką skalę

Działania kontrolne prowadzone przez organy skarbowe nie obejmują jedynie samych organizatorów przyjęć okolicznościowych. Dotyczą również przedsiębiorców świadczących usługi w czasie tego rodzaju wydarzeń. Oznacza to, że na celowniku znaleźli się również kamerzyści, fotografowie czy weselne kapele. Poza tym kontrole prowadzone są nie tylko w województwie świętokrzyskim – identyczne działania zostały podjęte przez skarbówkę w Zakopanem. W tym mieście jednak organ skupił się na kontroli działalności zespołów muzycznych oferujących swoje usługi podczas imprez okolicznościowych. Świadkami ewentualnych nieuczciwych działań przedsiębiorców z branży muzycznej miało być 345 nowożeńców wezwanych do złożenia zeznań.