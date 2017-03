Krajowa Administracja Skarbowa już działa. Co to oznacza dla podatników?

Co oznacza wprowadzenie KAS?

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.

Urzędy skarbowe (US) oraz izby administracji skarbowej (IAS) będą działać tak jak obecnie – nie zmienią się ich siedziby ani zasięg terytorialny, zmieni się jedynie nieco katalog zadań, które realizują. Zostanie on rozszerzony o zadania z zakresu podatków: akcyzowego, od wydobycia niektórych kopalin i od gier, a w przypadku IAS – także o zadania związane z cłem.

reklama reklama

Podobnie będzie z oddziałami celnymi – będą się one mieściły tam, gdzie do tej pory i będą wykonywały te same zadania, co obecnie.

Natomiast na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej powstają urzędy celno-skarbowe i ich delegatury. Będą to jednostki wyspecjalizowane głównie w wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu Państwa i ściganiu ich sprawców.

Zobacz: Krajowa Administracja Skarbowa - jak funkcjonuje od 1 marca 2017?

Gdzie załatwię sprawy podatkowe i celne od 1 marca 2017?

Większość spraw związanych z bezpośrednią obsługą podatników można załatwić:

we właściwych urzędach skarbowych (jest ich 400 w całym kraju) lub w centrach obsługi, które funkcjonują w niektórych urzędach skarbowych (sprawy w tych centrach można załatwiać niezależnie od właściwości naczelnika urzędu skarbowego),

w 143 oddziałach celnych.

Ważne!

Do obsługi niektórych kategorii podatników, np. tzw. dużych podatników oraz niektórych rodzajów spraw, np. dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin, będą wyznaczeni wybrani naczelnicy urzędów skarbowych lub dyrektorzy izb administracji skarbowej. Określeni zostaną oni w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ważne!

Większość spraw podatkowych i celnych od 1 marca 2017 r. można załatwić w tym samym miejscu, w której załatwiało się je dotychczas – niezależnie do formalnej zmiany organu, który tę sprawę prowadzi.

Wykaz przykładowych spraw załatwianych w organach KAS

Rodzaj sprawy Gdzie załatwię sprawę złożenie deklaracji, podania, zeznań i innych dokumentów w zakresie PIT, CIT, PCC, SD, VAT

złożenie deklaracji i informacji o dopłatach w zakresie podatku od gier właściwy urząd skarbowy sprawy dotyczące podatku akcyzowego (z wyłączeniem spraw związanych z importem towarów): złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, zeznania, deklaracji, informacji, innych dokumentów

złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy urząd skarbowy właściwy ws. akcyzy

urząd skarbowy właściwy ws. znaków akcyzy

złożenie wniosku o zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, gry bingo właściwa izba administracji skarbowej zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo

sprawy związane z importem towarów niezastrzeżone dla dyrektorów izb administracji skarbowej właściwy urząd celno-skarbowy złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Krajowa Informacja Skarbowa złożenie zgłoszenia celnego właściwy oddział celny

Ważne!

Deklaracje, zeznania i zgłoszenia celne można również nadal składać elektronicznie za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu Podatkowym oraz na platformie PUESC, np. e-Deklaracje, ICS, CELINA.

Do wyczerpania nakładu – jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r. – można również wykorzystywać druki formularzy wydane przed 1 marca 2017 r.

Gdzie zapłacę podatek?

Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, na które wpłaca się należności podatkowe i celne.

Zachowana zostaje także centralizacja przyjmowania wpłat w odniesieniu do niektórych kategorii zobowiązań. Na przykład należności z tytułu akcyzy czy podatku od gier nadal wpłaca się na rachunek bankowy jednego, wyznaczonego organu podatkowego. Zmienić się może jednak dysponent rachunku czyli nazwa organu, którą należy umieścić na poleceniu przelewu lub dowodzie wpłaty.

Polecamy: Podatki 2017 - PIT, CIT, ryczałt 2017 (książka)

Ważne!

Wyjątek stanowi rachunek bankowy, na który wpłaca się opłaty związane z wydawanymi interpretacjami podatkowymi.

Wpłaty te należy kierować na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, a nie jak dotychczas na rachunki bankowe wyznaczonych izb administracji skarbowej.

Konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Szczegółowe informacje niezbędne do dokonywania wpłat będą udostępnione na stronach internetowych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.