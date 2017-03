Terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych i innych organów KAS od 1 marca 2017 r.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie dzieli granica wyznaczona: od granicy miasta linią kolejową z kierunku Dęblina do wiaduktu kolejowego na rzece Bystrzycy, nurtem rzeki Bystrzycy od wiaduktu kolejowego do mostu przy ul. Krochmalnej, ul. Krochmalną od mostu do ronda z ul. Jana Pawła II i ul. Nadbystrzycką, ul. Nadbystrzycką, ul. G. Narutowicza, pl. Wolności, ul. Bernardyńską do skrzyżowania z ul. Kozią, ul. Kozią, pl. Łokietka, ul. Lubartowską, al. Spółdzielczości Pracy do granicy administracyjnej miasta.

