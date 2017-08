Zmniejszenie luki w VAT - cel działań Krajowej Administracji Skarbowej

Tak wynika z dokumentu Ministerstw Finansów opublikowanego w zawiązku z zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020.

"Według planów nasz kraj powinien zmniejszyć lukę w VAT do 2020 r. do przeciętnego poziomu, jaki osiągają kraje uczestniczące w badaniu (KE - PAP), tj. 10,4 proc. osiągniętych przez Holandię w 2014 r. Do tego czasu zakłada się coroczny awans pozycji Polski w rankingu" - napisano w dokumencie.

Dokument powołuje się na raport Komisji Europejskiej "Study on report on the VAT in the UE-28 Member States", w którym w 2014 r. Polska była na 21. miejscu spośród 27 krajów UE z luką VAT na poziomie 24,08 proc. Średnia dla UE-27 wyniosła 16,28 proc.

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że pozycja Polski w rankingu krajów europejskich corocznie się obniżała: w 2010 r. Polska była na 16. pozycji, w 2011 r. – 17., a w 2012 i 2013 r. – na 19.

"Aby osiągnąć tak poważne ograniczenie luki podatkowej, Krajowa Administracja Skarbowa skoncentruje się na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także na sprawniejszym egzekwowaniu należności podatkowych oraz zwalczaniu przestępczości finansowej i gospodarczej" - dodano w dokumencie.

