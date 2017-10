Blokada rachunku na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej

Wraz z projektem budżetu pod obrady Sejmu z końcem września trafił również projekt zmian w VAT - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Główny cel projektu ustawy to walka z wyłudzaniem podatku VAT. Przewiduje on m.in. wprowadzenie mechanizmu blokady rachunku na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej.