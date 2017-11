Postępowanie podatkowe – dowodami będą analizy przygotowane przez KAS

Obecnie obowiązujący art. 181 Ordynacji podatkowej przewiduje, że dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być przede wszystkim księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę oraz zeznania świadków.

Omawiany projekt nowelizacji uzupełnia ten katalog dowodów o dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nie wpłynie to na toczące się obecnie postępowania, ponieważ w myśl przepisów Ordynacji podatkowej w postępowaniu podatkowym dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do rozstrzygnięcia sprawy i jest zgodne z prawem, a art. 181 zawierający katalog dowodów w postępowaniu podatkowym ma charakter przykładowy, na co wskazuje słowo „w szczególności”.

Art. 293 Ordynacji podatkowej reguluje zakres tajemnicy skarbowej.

Projekt dodaje do wskazanego wyżej przepisu przypadki, gdy będzie wyłączone stosowanie przepisów dotyczących tajemnicy skarbowej. Chodzi tu o udostępnienie kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

- niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które miał obowiązek złożyć w myśl przepisów podatkowych,

- nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach czynności, które musiał ująć w myśl przepisów podatkowych,

- zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów.

Organ podatkowy w razie zaistnienia jednego z trzech ww. przypadków będzie wydawał – na wniosek kontrahenta podatnika – zaświadczenie. Będzie ono wydawane także w razie niezłożenia w terminie deklaracji. Jego wydanie będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia 17 zł tytułem opłaty skarbowej.

W myśl proponowanych zmian organ podatkowy odmówi wydania zaświadczenia, jeżeli wniosek będzie obejmować deklarację, której podatnik nie złożył, a termin jej złożenia nie minął.

Wzór zaświadczenia zostanie określony w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów. Delegację do wydania tego rozporządzenia zawiera art. 306j Ordynacji podatkowej. Obecnie kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).

Omawiane przepisy mają chronić podatników przed nieuczciwością kontrahentów i umożliwić ich sprawdzenie.

Omawiany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma wejść w życie po 30 dniach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej