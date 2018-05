Gdzie składać deklaracje podatkowe po zmianie urzędu skarbowego

Właściwość urzędu skarbowego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, mali podatnicy powinni składać deklaracje oraz regulować zobowiązania podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca ich zamieszkania – zarówno dla VAT, jak i podatku dochodowego.

Wyjątkiem będzie w tym zakresie VAT spółki cywilnej – dla niego właściwym urzędem skarbowym będzie ten według miejsca siedziby firmy. Jednakże – w związku z tym, że podatek dochodowy płacą we własnym zakresie wspólnicy, a nie spółka – zaliczki na PIT, deklaracje roczne i ewentualne dopłaty podatku składane będą przez wspólników do urzędów właściwych dla ich miejsc zamieszkania.

Zmiana właściwego urzędu skarbowego

W związku z faktem, że w większości przypadków właściwość urzędu skarbowego związana jest z miejscem zamieszkania, przeprowadzka przedsiębiorcy będzie wiązać się również ze zmianą urzędu skarbowego. Gdy zmiana miejsca zamieszkania będzie miała miejsce w trakcie okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału lub roku), konieczne będzie ustalenie właściwego urzędu skarbowego dla tego okresu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustalając właściwość urzędu skarbowego bierzemy pod uwagę ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego – zarówno jeśli chodzi o deklaracje (VAT lub zeznanie roczne), jak i zaliczki na podatek (PIT) oraz podatek (PIT i VAT).

Uwaga! Co do zasady, każdy urząd skarbowy ma obowiązek przyjąć składaną w nim deklarację, nawet jeśli okaże się, że nie jest to urząd właściwy. W takim przypadku po stronie urzędu spoczywa obowiązek przekazania deklaracji do innego urzędu, właściwego dla danego podatnika. Tym samym przedsiębiorca, składający deklarację w błędnym urzędzie co do zasady dopełnił obowiązku sprawozdawczego.

Przykład. Jan Kowalski prowadzący firmę PHU Jan Kowalski zmienił miejsce zamieszkania 17 kwietnia 2018 r. Zatem:

Zaliczkę na podatek dochodowy za kwiecień płatną do 20 maja wpłaci do nowego urzędu skarbowego

Deklarację VAT za kwiecień, składaną do 25 maja, prześle do nowego urzędu skarbowego,

ponieważ ostatni dzień okresu rozliczeniowego – 30 kwietnia – nastąpił już w nowym miejscu zamieszkania.

Zgodnie z bezpośrednimi przepisami Ordynacji podatkowej, zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu okresu rozliczeniowego skutkuje koniecznością rozliczenia tego zakończonego okresu już w nowym urzędzie skarbowym. Rodzi to jednak szereg wątpliwości – np. zmiana miejsca zamieszkania 26 kwietnia skutkowałaby koniecznością złożenia deklaracji VAT za marzec do nowego urzędu skarbowego, natomiast termin upłynął 25 kwietnia – zatem po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ale jeszcze przed zmianą miejsca zamieszkania.



Dlatego też w takim przypadku przed wysłaniem deklaracji warto skontaktować się z urzędem skarbowym i ustalić właściwość. Nie pozostawia natomiast wątpliwości, że jeśli po zmianie miejsca zamieszkania konieczne będzie wysłanie np. korekty deklaracji (a także dopłata podatku), właściwym będzie już urząd po zmianie miejsca zamieszkania.

