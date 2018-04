Wydatki na paliwo w ewidencji i JPK_VAT

Zakupy dotyczące posiadanego samochodu osobowego powinien Pan wykazywać w ewidencji VAT, a w konsekwencji w plikach JPK_VAT, z ograniczoną do 50% kwotą netto oraz VAT. Taki sposób postępowania jest bezpieczniejszy i w praktyce najczęściej stosowany przez podatników. Poza tym potwierdza go także Ministerstwo Finansów. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Powoduje to, że zapisy w ewidencji VAT (a w konsekwencji dane wskazywane w plikach JPK_VAT) powinny być dokonywane w sposób pozwalający na prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz informacji podsumowujących.

Pytanie Czytelnika dotyczy wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodu osobowego. Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT kwota podatku naliczonego dotycząca wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest, co do zasady, ograniczona do 50% (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Zwrócić należy uwagę, że ograniczenie to dotyczy kwoty podatku naliczonego, a nie ograniczenia prawa do odliczenia. W konsekwencji prawo do odliczania kwot podatku naliczonego dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje najczęściej w całości (jeśli podatnik prowadzi działalność tylko opodatkowaną), jednak odnosi się do kwot podatku naliczonego ograniczonych do 50%.

Jest to o tyle istotne, że z objaśnień do deklaracji VAT-7/VAT-7K wynika, iż w części D. tych deklaracji wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Co sugeruje, że tak jak w tym przypadku, gdy prawo do odliczenia podatnikowi przysługuje w całości, wartości towarów i usług wykazuje się w części D. w całości, mimo że VAT jest ograniczony do 50%.

Gdy samochód jest wykorzystywany do działalności mieszanej, kwota VAT naliczonego jest ograniczona do 50%.

Zauważyć jednak należy, że w praktyce większość podatników wykonujących wyłącznie czynności opodatkowane, wykazuje wydatki związane z pojazdami samochodowymi, w których przypadku kwota podatku naliczonego jest ograniczona do 50%, w ewidencji VAT oraz deklaracjach VAT-7/VAT-7K, ograniczając do połowy zarówno wartość netto, jak i VAT.

W JPK_VAT służą do tego pozycje:

K_43 - należy wpisać kwotę netto od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, lub K_45 - gdzie wykazujemy kwotę netto pozostałych nabyć.

Wykazujemy tu wyłącznie zakupy udokumentowane fakturą z naliczonym VAT. Nie wykazujemy zakupów z nienaliczonym VAT, np. na podstawie faktury VAT marża lub faktur, z których nie odliczamy VAT. W tej pozycji oraz w poz. 44 podatnik wykazuje również otrzymane faktury korygujące dotyczące zakupów, od których został odliczony VAT. Wartość netto wpisujemy w kwocie przypadającej na odliczany VAT.

K_44 - należy wpisać kwotę podatku naliczonego w wysokości podlegającej odliczeniu od wartości netto wykazanej w poz. K_43.

K_46 - należy wpisać kwotę podatku naliczonego w wysokości podlegającej odliczeniu od wartości netto wykazanej w poz. K_45.

Taki sposób postępowania potwierdziło także MF. W odpowiedzi na pytani podatnika, które brzmiało:

1) Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako „Wartość faktury netto” ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

MF odpowiedziało:

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

2) Czy pole „K_43” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako „Wartość faktury netto” ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT, w przypadku wypełniania pola K_43 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

Oznacza to, że jeżeli podatnik odlicza np. 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa, to wykazuje tylko 50% zarówno kwoty netto z takiej faktury, jak i kwoty VAT. Wpisujemy kwoty faktycznie odliczane.

Czynny podatnik VAT wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który nie uprawnia podatnika do dokonywana pełnych odliczeń. W styczniu 2018 r. podatnik nabył paliwo do tego samochodu za kwotę 321,14 zł netto + 73,86 zł VAT. W ramach działalności gospodarczej podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Zakup paliw powinien wykazać (w ewidencji VAT, w pliku JPK_VAT oraz w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K) w kwotach 160,57 zł (321,14 zł x 50%) oraz 36,93 zł (73,86 x 50%).

Inaczej będzie wyglądało rozliczenie, jeżeli na podstawie przepisów art. 90 ustawy o VAT podatnikom tylko częściowo przysługuje prawo do odliczenia 50% kwot podatku naliczonego dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W takich przypadkach wartość netto dokonywanych zakupów oraz (ograniczone do 50% na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT) kwoty podatku naliczonego powinny być wykazywane deklaracjach VAT-7/VAT-7K (a w konsekwencji w ewidencji VAT oraz plikach JPK_VAT) w odpowiedniej proporcji.

Czynny podatnik VAT wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który nie uprawnia podatnika do dokonywana pełnych odliczeń. W styczniu 2018 r. podatnik nabył paliwo do tego samochodu za kwotę 321,14 zł netto + 73,86 zł VAT. W ramach działalności gospodarczej podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT. Samochód wykorzystuje do wykonywania obu rodzajów czynności. Obowiązująca podatnika w 2018 r. proporcja wstępna wynosi 82%. Zakup paliw podatnik powinien wykazać (w ewidencji VAT, w pliku JPK_VAT oraz w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K) w kwotach 131,67 zł (321,14 zł x 50%)=160,57 zł; 160,57 zł x 82%) oraz VAT 30,28 zł (73,86 zł x 50% = 36,93 zł; 36,93 zł x 82%).

Podstawa prawna:

art. 86a oraz art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

art. 82 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650

Tomasz Krywan, doradca podatkowy, autor komentarza do VAT 2018 wydanego przez INFOR PL S.A.