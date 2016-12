Elektroniczne paragony i faktury w 2017 r.

- Najważniejszym wyzwaniem w przyszłym roku to zgodność prowadzenia biznesu z prawem. VAT staje się takim podatkiem podwyższonego ryzyka. Z jednej strony bardzo obszerne i szczegółowe raportowanie a z drugiej strony podniesienie kar - mówi newsrm.tv Piotr Ciski, dyrektor zarządzający polskim oddziałem Sage.

Zmiana w ustawie o VAT wprowadza m.in. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej od stycznia 2017 r. pod groźbą sankcji administracyjnych. Niedochowanie formy elektronicznej grozi karą jak za wykroczenie skarbowe.

reklama reklama

Wg szacunków resortu finansów, zmiany mają zaowocować zwiększeniem wpływów do budżetu państwa o 3,4 mld złotych. Z zapisów wyraźnie bije trend do zaostrzania kar również w odniesieniu do wykroczeń skarbowych i działań o bardzo szerokiej definicji np. za „nierzetelne wystawianie faktur czy posługiwanie się takimi dokumentami”. Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej obejmie przedsiębiorców:

- mających już teraz obowiązek składania deklaracji podatkowych (a także informacji i rocznego obliczenia podatku) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

- zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE,

- będących dostawcami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia (należy zwrócić uwagę, że katalog tych przedsiębiorców od 2017 zostaje poszerzony o niektóre firmy z branży budowlanej).

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Źródło: newsrm.tv