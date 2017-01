Księgowość > Podatki > VAT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Faktura > Wątpliwości co do rozliczenia faktur korygujących a zasada in dubio pro tributario

Wątpliwości co do rozliczenia faktur korygujących a zasada in dubio pro tributario

Jeżeli na tle sporu prawnego możliwe są różne wykładnie przepisów i nie można stosując zasad wykładni ostatecznie wypowiedzieć się co do tego, która z tych wykładni odpowiada systemowi prawa, a tak jest w przypadku wątpliwości co rozliczenia faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających faktury pierwotne z odwrotnym obciążeniem, wówczas organ jest zobowiązany do uwzględnienia stanowiska podatnika.