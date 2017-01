Wystawianie faktur dla gminnych jednostek i zakładów budżetowych - zmiany 2017

Skutek dla przedsiębiorców

Firmy często współpracują ze szkołami, urzędami, ośrodkami miejskimi, gminnymi poprzez świadczenie swoich usług, dostawę towarów. Od roku 2017 jednostki zamawiające będą zastrzegać, aby wystawiona na ich rzecz faktura zawierała dwa pola: nabywcy oraz płatnika/odbiorcy. Do tej pory, wystarczające było wskazanie podmiotu, na rzecz którego była dokonywana dostawa towarów lub usług, jako nabywcy i odbiorcy/płatnika jednocześnie. Było to spowodowane traktowaniem danej instytucji jako wyodrębnionego podatnika podatku VAT, który rozliczał podatek VAT samodzielnie poprzez złożenie właściwej deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Mogły one podobnie jak przedsiębiorcy, korzystać ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o VAT.

Od wejścia w życie przepisów centralizujących rozliczenia wewnętrzne w gminach, obligatoryjnie nabywcą na fakturze będzie np. gmina, a odbiorcą faktury lub płatnikiem zamawiająca instytucja, np. szkoła. Jest to skutek uznania przez ustawodawcę, że zamawiające usługi i towary gminne jednostki budżetowe nie są samodzielnym podatnikiem, ale podlegają zarówno majątkiem jak też organizacją działalności i jej prowadzeniem – gminom.

Terminy wykonywania usługi

Wprowadzona centralizacja pozwala na nie dokonywanie korekt poprzednich okresów. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że nie musi on wystawiać faktur korygujących do dokumentów wystawionych wcześniej, na których jest jedynie instytucja zamawiająca. Korekta będzie musiała zostać sporządzona do faktur, dokumentujących dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi od dnia centralizacji. Sposobem korekty jest wystawienie przez JST noty korygującej zmieniającej dane.

Przedsiębiorców nawiązujący współpracę z instytucjami będącymi gminnymi jednostkami budżetowymi lub w przypadku kontynuacji takiej współpracy w roku 2017, powinni wyczulić się na przekazywane dane do wystawienia faktury, pamiętając zarówno o danych gminy jako nabywcy, jak również danych jednostki budżetowej, dokonującej zamówienia – jako odbiorcy. Firmy, które często biorą udział w przetargach i licznie współpracują z tym rodzajem podmiotów, mogły już wcześniej otrzymywać zgłoszenia, aby na fakturach były wymienione dwa podmioty. Obecnie stanie się to powszechnym standardem funkcjonującym w każdej transakcji z gminną jednostką budżetową.

Katarzyna Marciniak – ifirma.pl