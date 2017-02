Zbiorcze faktury korygujące w walucie obcej

W świetle przepisów ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote podatnik może dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może również wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Wyjaśnienia powyższe wskazują tryb postępowania w przypadku, gdy kwoty na fakturze zostały wykazane w walucie obcej. Natomiast zbiorcze faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Jak zatem postępować, gdy zbiorcza faktura korygująca wystawiana jest w walucie obcej? Jaki kurs wymiany waluty obcej należy zastosować?

Przeliczenia na złote kwoty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej (wystawionej w przypadku gdy podatnik udziela np. rabatu, opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie) należy dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury.

I tak, do przeliczenia zbiorczych faktur korygujących (korekta „in plus”), wystawionych z powodu okoliczności, które wystąpiły po dokonaniu i zafakturowaniu sprzedaży, należy stosować kurs średni waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie zbiorczej faktury korygującej, co potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPP4/4512-1-32/15-2/BA), wskazując, że „dla przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej na zbiorczej fakturze korygującej w walucie obcej na złote, Zainteresowany powinien zastosować kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (bądź ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej”.

Kurs średni waluty z dnia poprzedzającego wystawienie zbiorczej korekty korygującej dotyczy również przypadku, w którym faktura korygująca jest wystawiana z powodu zmniejszenia ceny na skutek przyznanego rabatu (korekta „in minus”). Do takiej kwestii odniósł się Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2014 r. (sygn. PT8/033/178/653/12/14/WCX/RD-18386), zmieniającej interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Minister Finansów wyjaśnił, że „przyznany rabat kwotowy dotyczy wprawdzie wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych w danym okresie dla jednego odbiorcy, to jednak należy uznać, że udzielony jest on de facto w konkretnym momencie, a na potwierdzenie tego zdarzenia wystawiana jest faktura korygująca. A zatem Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote kwoty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury”.