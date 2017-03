Korekta VAT błędnie rozpoznanej transakcji (dostawy krajowej zamiast WDT)

Prawo do skorygowania faktury wynika m.in. z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT), w świetle którego w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą. Za błąd, który objęty jest zakresem ww. przepisu należy uznać m.in. błędną kwalifikację danej czynności podlegającej opodatkowaniu. Może to nastąpić np. w sytuacji gdy podatnik błędnie uzna, że ma miejsce dostawa krajowa opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług, podczas gdy w rzeczywistości miała miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zwana dalej WDT). Wówczas zasadne jest wystawienie faktury korygującej.

Spółka Alfa zajmująca się sprzedażą części samochodowych zrealizowała szereg dostaw na rzecz Spółki XYZ. Spółka XYZ zarejestrowana jest do celów VAT zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Na potrzeby transakcji Spółka XYZ podała Spółce Alfa przyznany Jej niemiecki numer VAT (w ramach dostawy towary zostały wywiezione przez Spółkę Alfa na terytorium Niemiec). W Wyniku błędu pracownika została wystawiona faktura ze wskazaniem polskiego NIP Spółki Alfa. W konsekwencji dostawa ta została zakwalifikowana jako dostawa krajowa opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług. Spółka zastanawia się jak powinna rozliczyć ewentualną korektę.

W przypadku popełnienia błędu co do kwalifikacji danej czynności podatnik obowiązany jest wystawić fakturę korygującą (tak aby wraz z fakturą pierwotną odzwierciedlony został rzeczywisty przebieg zdarzenia gospodarczego). W odniesieniu do przedstawionego przykładu faktura korygująca powinna obejmować korektę NIP kontrahenta (poprzez wskazanie jego niemieckiego numeru VAT), stawki podatku (należy uwzględnić 0% stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla WDT) oraz kwoty podatku należnego (należy pomniejszyć podatek należny do zera). Oczywiście prawo do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług zależy od spełnienia warunków przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy o VAT (tj. przede wszystkim warunku posiadania w dokumentacji dowodów, że towary zostały wywiezione z Polski do innego państwa członkowskiego UE).

W kontekście faktur korygujących istotna jest regulacja przewidziana w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT. W świetle tych przepisów obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę (obniżenia tego dokonuje się zasadniczo w okresie rozliczeniowym, w którym to potwierdzenie uzyskano).

W przedstawionym przykładzie Spółka wystawiła fakturę z wykazanym podatkiem, zatem teoretycznie ww. norma powinna w tym przypadku znaleźć zastosowanie. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na art. 29a ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Skoro w rzeczywistości transakcja stanowiła WDT, to zdaniem Autora powyższe wyłączenie znajdzie zastosowanie. Zatem podatnik dokonujący korekty z dostawy krajowej na WDT nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Tym samym taka faktura korygująca powinna zostać uwzględniona w rozliczeniu za okres, w którym ją wystawiono. W tym okresie rozliczeniowym należy dokonać zmniejszenia kwoty podatku należnego.