Wzór e-faktury w zamówieniach publicznych

Obecnie zarówno przedsiębiorcy, jak i sektor publiczny rzadko wykorzystują faktury elektroniczne. Koszty transakcji związane z wystawianiem, przesyłaniem faktur papierowych i manualnym wprowadzaniem danych do komputerowych systemów finansowo-księgowych są wysokie.

Co się zmieni?

Przyjęty przez rząd projekt założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Przepisy dyrektywy obligują zamawiających w państwach członkowskich do przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych. Państwa członkowskie muszą przyjąć wskazaną wyżej dyrektywę do 27 listopada 2018 r. Będą to e-faktury ustrukturyzowane, które spełniają określony standard pozwalający na ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Tej roli nie spełnia obecnie używana faktura w PDF. Wzór faktury ustrukturyzowanej zostanie określony w maju 2017 r.

Zamawiający będą mieli obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od 26 listopada 2018 r., zaś wykonawcy będą musieli je wystawiać w tej formie od 1 listopada 2020 r. Ustawa ma wejść w życie 26 stycznia 2018 r.

Projektem ustawy zostaną objęci:

zamawiający i wykonawcy,

koncesjodawcy i koncesjonariusze.

Projekt określa:

możliwość wystawiania, wysyłania i odbierania drogą elektroniczną przez wykonawców i zamawiających dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych (innych niż e-faktury) oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi;

możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych oraz wykonaniem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi;

zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego wymianie dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Używanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zmniejszy przede wszystkim koszty wystawiania faktur, bo znikną koszty drukowania i przesyłania faktur pocztą.

Autorem jest: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych