Jakie kary grożą za fałszowanie faktur VAT

Szerszy katalog przestępstw

reklama reklama

Do niedawna fałszowanie faktur VAT było traktowane jako fałszowanie dokumentów (art. 270), za co groziła kara grzywny albo kara ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jednak nowelizacja wprowadziła do Kodeksu karnego nowe kategorie przestępstw: podrabianie lub przerabianie faktury oraz fałszowanie faktur VAT. Znowelizowane prawo wskazuje również zakres kar dla tego rodzaju przestępstw. Ich wymiar jest znacznie ostrzejszy od tych, które groziły za przestępstwo z art. 270.

Nawet 25 lat więzienia

Najostrzejszą karą jaką przewiduje znowelizowany Kodeks karny za fałszowanie faktur jest kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Dotyczy ona przypadków, w których wartość sfałszowanych faktur VAT przekroczyła wartość 5 mln zł (art. 277a.). Jednak w tym konkretnym przypadku Kodeks przewiduje również możliwość skazania na maksymalnie 5 lat pozbawienia wolności, jeśli przestępstwo o tym charakterze miało mniejszą wagę.

Krótsze wymiary kar

Kara 25 lat więzienia dotyczy najbardziej skrajnych przypadków przestępstw związanych z wyłudzaniem VAT. Jej skala maleje wraz ze skalą przestępstwa o tym charakterze. Nie oznacza to jednak, że przestępcy wyłudzający podatek VAT na mniejszą wartość niż 5 mln zł są bezkarni. Kodeks karny przewiduje kary niemal dla każdego przypadku oszustwa w tym zakresie.

Zarówno fałszowanie, jak i podrabianie faktur VAT o mniejszej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli przestępstwo podrabiania faktur miało mniejszą wagę to istnieje możliwość ukarania podatnika grzywną albo karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku przestępstwa fałszowania faktur o mniejszej wadze kara pozbawienia wolności może wynieść do 3 lat.

Dla kogo minimum 3 lata pozbawienia wolności?

Znowelizowany Kodeks karny jest bardzo szczegółowy w tematyce kar za fałszowanie i podrabianie faktur VAT. Oprócz wyżej wspomnianych sankcji przewiduje również przypadki, w których minimalna kara pozbawienia wolności wynosi 3 lata. Takiemu wymiarowi kary podlegają przestępstwa, w których wartość fałszowanych faktur przekracza kwotę 1 mln zł. Ponadto kara minimum 3 lat więzienia grozi również każdemu, dla kogo proceder fałszowania faktur VAT stał się stałym źródłem dochodu.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Dodatkowa grzywna

Oprócz kar pozbawienia wolności, przestępca fałszujący bądź podrabiający faktury VAT może być obarczony dodatkową karą grzywny. Zgodnie z art. 277b. grzywna nie może przekroczyć wartości 3000 stawek dziennych, co odpowiada ok. 6 mln zł.