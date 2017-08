Kiedy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą?

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Wyjaśnijmy na początku, że wystawienie faktury korygującej jest konieczne po zaistnieniu określonych okoliczności wskazanych przez ustawodawcę w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera katalog sytuacji, w których wystawia się fakturę korygującą. Są to takie sytuacje, w których po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wystąpienie jednego z tym powyższych przypadków powoduje konieczność wystawiania faktury korygującej.

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Natomiast jeżeli chodzi o elementy, które powinna zawierać faktura korygująca, to należy wskazać, że są to:

1) wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA albo wyraz KOREKTA;

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, tj.: dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zbiorcza faktura korygująca

W przypadku gdy powodem wystawienia faktury korygującej jest udzielenie przez podatnika opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, to wystawiona korekta, tj. zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać te same dane, które zawiera zwykła faktura korygująca, a także powinna wskazywać okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka oraz numery korygowanych faktur.

Czy zbiorcza faktura korygująca może zostać wystawiona w stosunku do jednego kontrahenta, jeśli nie dotyczy wszystkich towarów i usług nabytych przez niego w danym okresie?

Taka sytuacja budzi wiele wątpliwości wśród podatników, bowiem zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik udziela upustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) - towaru lub usługi objętych korektą.

Wiele interpretacji indywidualnych potwierdza, iż można wystawiać faktury korygujące w stosunku do kontrahenta, które nie dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług nabywanych przez niego w danym okresie. Jedną z nich jest np. interpretacja indywidualna prawa podatkowego z dnia 14 stycznia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. akt : ILPP2/443-1135/14-4/MN): "(…) w tym miejscu wskazać należy, że przepisy nie ograniczają możliwości wystawiania faktur zbiorczych jedynie do przypadków, kiedy zmiana ceny (jej zmniejszenie) dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Jednak tylko w takiej sytuacji faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturze pierwotnej, w pozostałych przypadkach również można wystawiać zbiorcze korekty, ale one muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy".