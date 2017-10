Obowiązek przechowywania faktur

Termin przechowywania ewidencji i dokumentów

Podatnik musi przechowywać fakturę do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest ona związana. Mówi o tym art. 112 ustawy o podatku towarów i usług, odnoszący się do kwestii terminów przechowywania ewidencji i dokumentów, zgodnie z którym “podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3 ustawy".

W związku z powyższym podatnik zobowiązany jest do przechowywania wystawionych, jak i otrzymanych faktur. Jednakże obowiązek ten dotyczy nie tylko faktur, ale również ewidencji prowadzonych dla rozliczenia podatku oraz wszystkich innych dokumentów służących rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Zobowiązanie podatkowe ważne jest przez okres 5. lat, a więc termin przedawnienia upływa po 5 latach, licząc jego początek od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z zapisu zawartego w art. 70 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. "zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku".

Sposób przechowywania faktur

Podatnicy zobowiązani są do przechowywania faktur w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób zapewniający łatwe odszukanie. Dodatkowo muszą być one autentycznego pochodzenia, muszą zawierać integralną treść i muszą być czytelne. Wszystkie te czynności powinny być spełnione od momentu wystawienia faktury lub jej otrzymania aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie bowiem z art. 112a ustawy o podatku towarów i usług:

"1. Podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,

2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie

– w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego."

Dodatkowo należy wspomnieć, iż faktury nie muszą być przechowywane w jednolity sposób, tzn. jeżeli otrzymamy fakturę od sprzedawcy, możemy ją przechowywać w innym formacie niżeli ten, jaki otrzymaliśmy. Oznacza to, że jeżeli otrzymamy papierową fakturę, to możemy ją przechowywać w formie elektronicznej - i odwrotnie.

Podatnicy, którzy posiadają siedzibę działalności na terytorium swojego kraju, zobowiązani są do przechowywania faktur na terenie danego kraju. Jednakże, gdy faktury są przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium danego kraju - nie ma już obowiązku przechowywania ich na terenie kraju, ponieważ organy podatkowe w razie kontroli mogą skontrolować dokumenty za pomocą środków elektronicznych i jest to wystarczające. Mówi o tym art. 112a ustawy o podatku towarów i usług, według którego:

"2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur."

Należy przy tym pamiętać, iż podatnicy mają obowiązek zapewnienia organom możliwości przeprowadzenia kontroli skarbowej na żądanie. Oznacza to, iż muszą mieć oni dostęp i wgląd do dostępnych faktur danego podatnika. Na co wskazuje także art. 112a ustawy o podatku towarów i usług, według którego:

"4. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.”

Autor: Żaneta Dulczykowska, Systim.pl