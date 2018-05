Jak potwierdzić otrzymanie elektronicznej faktury korygującej

Warto rozważyć zagadnienie reguł potwierdzania faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej w oparciu o poniższy przykład.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

reklama reklama

Polecamy: Biuletyn VAT

Przykład

Spółka X wystawia faktury elektroniczne. Obecnie Spółka X, na podstawie porozumień zawartych z kontrahentami, którzy wyrazili zgodę na stosowanie we wzajemnych stosunkach faktur elektronicznych, otrzymuje potwierdzenia otrzymania faktur korygujących in minus w postaci zwrotnego maila kontrahentów. Spółka X planuje wprowadzić system, na podstawie którego będzie otrzymywać automatyczne potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta wysłanych drogą mailową faktur korygujących in minus (w momencie otwarcia przez kontrahenta maila z załączoną fakturą system automatycznie wyśle komunikat na adres mailowy Spółki X). Spółka X zastanawia się, czy obecny oraz planowany sposób otrzymywania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących jest wystarczający do obniżenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) w przypadku faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W celu zatem zmniejszenia przez wystawcę faktury korygującej in minus podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego konieczne jest, aby nabywca potwierdził jej otrzymanie. W ustawie o VAT nie zostały zawarte regulacje, na podstawie których zostałby wskazany sposób potwierdzania odbioru faktury korygującej, która została wysłana w formie elektronicznej. Najistotniejsze jest bowiem, aby podatnik posiadał informację, z której bezsprzecznie wynika, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą in minus.

W związku z powyższym uznać należy, że momentem otrzymania faktury korygującej w formie elektronicznej jest chwila, w której kontrahent uzyskuje do niej dostęp, a w konsekwencji ma możliwość zapoznania się z jej treścią. Tym samym można powiedzieć, że posiadanie przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej jest równoznaczne z pozyskaniem przez niego wiedzy, że jego kontrahent ma możliwość zapoznania się z jej treścią.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że uzyskanie przez Spółkę X zwrotnego maila od kontrahenta, w którym kontrahent oświadcza, że otrzymał przesłaną przez Spółkę X fakturę korygującą in minus oznacza posiadanie potwierdzenia otrzymania elektronicznej faktury korygującej. To samo odnosi się do planowanego przez Spółkę X sposobu otrzymywania potwierdzenia otrzymania faktur korygujących, tj. poprzez automatyczne komunikaty wysyłane przez system w momencie otrzymania przez kontrahenta maila z załączoną fakturą korygującą. Otrzymanie takiego komunikatu należy uznać za otrzymanie potwierdzenia otrzymania elektronicznej faktury korygującej.

Reasumując, Spółka X ma więc prawo do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionych faktur korygujących pod warunkiem otrzymania zwrotnego maila od kontrahenta lub otrzymania automatycznego komunikatu z systemu.

Dominika Tracz, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Piotr Paszek, doradca podatkowy w ECDDP Sp. zo.o.