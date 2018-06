Jak rozliczać faktury korygujące przy odwrotnym obciążeniu

Na wstępie, należy krótko wyjaśnić, że mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że ciężar rozliczenia podatku należnego przerzucany jest z dostawcy na nabywcę. Sytuacja taka występuje m.in. w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), np. prętów stalowych, miedzianych drutów, czy też świadczenia usług budowlanych przez podwykonawcę wskazanych w poz. 2-48 załącznika nr 14 ustawy o VAT.

Często zdarza się sytuacja, że sprzedawca zakwalifikuje dostawę towarów jako objętą odwrotnym obciążeniem w związku z czym nie wykaże w fakturze kwoty i stawki podatku VAT, lecz zamieści adnotację „odwrotne obciążenie”. Adnotacja taka stanowi dla nabywcy informację, że to on jest obowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów. Co jednak gdy w późniejszym czasie okaże się, że kwalifikacja dokonana przez sprzedawcę jest błędna, bowiem sprzedawane przez niego towary nie podlegają reżimowi odwrotnego obciążenia.

Dla zobrazowania powyższej sytuacji rozpatrzmy następujący przykład.

Spółka Alfa w styczniu 2018 r. dokonała dostawy towarów. W fakturze dokumentującej tą transakcję Spółka Alfa zastosowała odwrotne obciążenie. Faktura została wystawiona również w styczniu 2018 r. W maju 2018 r. okazało się, że Spółka Alfa błędnie zastosowała w fakturze stawkę odwrotne obciążenie zamiast stawki 23%. W związku z czym Spółka Alfa ma zamiar wystawić fakturę korygującą do ww. faktury z odwrotnym obciążeniem. Spółka ma wątpliwości w jakim okresie rozliczeniowym winna uwzględnić wystawioną w maju 2018 r. fakturę korygująca.

W związku z wystawieniem przez Spółkę Alfa faktury korygującej z tytułu niepoprawnego zastosowania stawki podatku VAT (odwrotnego obciążenia zamiast stawki 23 %) nie powstaje żadna nowa okoliczność wpływająca na zmianę pierwotnie dokonanej dostawy. Poprzez wystawienie ww. korekty faktury, Spółka dokonuje jedynie naprawienia pomyłki, która nie powinna była wystąpić w momencie rozliczania dostawy towarów i wystawiania dla niej faktury. Dla transakcji dokonanej przez Spółkę Alfa od początku winna być zastosowana podstawowa 23 % stawka podatku VAT.

Wystawiona w maju 2018 r. faktura korygująca naprawia więc błąd pierwotny (istniejący w chwili wystawiania faktury pierwotnej). W związku z powyższym wystawiona w maju 2018 r. faktura korygująca (w zakresie stawki podatku VAT) powinna zostać ujęta w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dostawy towarów błędnie rozliczonych na zasadzie odwrotnego obciążenia, czyli w przypadku Spółki Alfa w deklaracji podatkowej złożonej za styczeń 2018 r.

Pamiętać przy tym należy, że wystawienie faktury korygującej po kilku miesiącach wiąże się z obowiązkiem sporządzenia korekty deklaracji podatkowej. Spółka Alfa obowiązana będzie zatem dokonać korekty deklaracji podatkowej (jak również ewidencji podatkowej oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego) składanej za styczeń 2018 r.

Marcelina Fabia, Konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o. o.