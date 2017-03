Kasa fiskalna z poprzedniej firmy w nowej działalności gospodarczej

Tak, będzie Pan mógł w nowej działalności gospodarczej używać kasy rejestrującej, której używa Pan w ramach obecnie prowadzonej działalności. Jednak będzie się to wiązać, co do zasady, z koniecznością wypełnienia określonych przepisami obowiązków. Szczegóły poniżej.

Kasy fiskalne używane w kolejnych firmach

Obowiązki podatników ewidencjonujących sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących określają przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Przepisy te nie zakazują używania przez podatników kas rejestrujących wykorzystywanych w prowadzonych przez nich w przeszłości działalnościach gospodarczych. A zatem w ramach nowej działalności gospodarczej będzie Pan mógł używać kasy rejestrującej, którą posiada Pan w ramach obecnie prowadzonej działalności. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że nową działalność gospodarczą będzie Pan prowadził w branży innej niż dotychczasowa.

Zauważyć jednak należy, że likwidacja działalności gospodarczej jest, co do zasady, równoznaczna z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym. A to niesie ze sobą pewne obowiązki, które podatnik powinien wypełnić.

Otóż w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących):

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego,

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Prowadzi to do wniosku, że najprawdopodobniej w związku z likwidacją działalności gospodarczej będzie Pan obowiązany do wypełnienia wskazanych obowiązków związanych z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2015 r. (sygn. IBPP3/443-1412/14/KG):

(...) likwidacja działalności gospodarczej, wiąże się z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym. (...) Po zlikwidowaniu działalności Wnioskodawca winien zgłosić posiadaną kasę rejestrującą do serwisanta, celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego, a z odczytu sporządzony zostanie protokół. Protokół oraz wszystkie dokumenty wygenerowane przez kasę rejestrującą Wnioskodawca winien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W interpretacji tej organ podatkowy wskazał również zasady, na jakich kasy rejestrujące mogą być używane w nowej działalności gospodarczej podatników. Czytamy w niej, że:

(...) dopuszczalne jest używanie tej samej kasy po dokonaniu wymiany modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeżeli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Wnioskodawcę będzie możliwe.

Możliwe jest używanie tej samej kasy w innej działalności po dokonaniu wymiany modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej.

Dodać przy tym należy, że na podatnikach rozpoczynających stosowanie używanych kas rejestrujących ciążą standardowe obowiązki związane z rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, tj.:

1) dokonanie fiskalizacji kasy (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących), tj. jednokrotnej i niepowtarzalnej czynność inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego – zob. § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących,

2) zgłoszenie kasy naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji (§ 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących); wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.