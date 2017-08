Stopniowe wprowadzanie kas fiskalnych online od 2018 roku

– Rynek urządzeń fiskalnych faktycznie był przygotowany na wielką burzę. Część użytkowników zgodnie z zapowiedziami czekała na nowe urządzenia i wstrzymywała swoje zakupy i wstrzymywała się z rozwojem. Jak się okazuje, burza przeszła bokiem i chyba nie wróci, bo kolejne doniesienia od ustawodawcy pokazują, że urządzenia nowego typu pojawią się, ale nie wiadomo kiedy, a zmiany nie będą tak radykalne – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Michał Pawłowski z firmy iPOS.

W świetle publikowanych wcześniej wersji projektu ustawy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, nowe urządzenia miały m.in. umożliwiać wystawianie tzw. e-paragonów oraz transmitować dane online do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Miało to uszczelnić ściągalność podatku VAT i zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Z najnowszego projektu rozporządzenia w tej sprawie oraz wypowiedzi wiceministra finansów wynika jednak, że zapowiadana reforma zostanie znacznie złagodzona. Obowiązek posiadania kas online po 1 stycznia 2018 zostanie wprowadzony wyłącznie w stosunku do określonych branż, w przypadku pozostałych wymiana urządzeń nastąpi stopniowo.

reklama reklama

– Pojawiają się inne, alternatywne rozwiązania, jak standard JPK [Jednolity Plik Kontrolny – red.]. Niestety, wciąż nie możemy powiedzieć precyzyjnie, jak będzie to wyglądało, przepisy wciąż nie weszły w życie, nie wszystko wiadomo. Być może spełnienie standardu przesyłania danych zgodnie z JPK wystarczy, by użytkownicy zostali zwolnieni z wymiany kas w ogóle – dodaje Michał Pawłowski.

Polecamy: Biuletyn VAT

Obecnie sprzedawane urządzenia, homologowane z elektroniczną kopią paragonu, jeszcze długo pozostaną na rynku. Według najnowszego projektu przepisów do 2023 roku będzie można je homologować, co oznacza, że do około 2032 roku będzie można ich używać. Z rynku znikać będą powoli urządzenia z papierową kopią paragonów.

– Klienci bardzo często pytają o kasy online, natomiast muszą wiedzieć o tym, że kasy fiskalne homologuje się według obowiązujących przepisów. Jeśli obowiązujące dziś przepisy nie mówią nic o online, to wszystkie urządzenia na rynku nie są online'owe z punktu widzenia przepisów – tłumaczy ekspert.

Już dziś są dostępne na rynku urządzenia fiskalne online, choć połączenie z siecią wykorzystywane jest w innych celach niż zakładały przepisy. Stosując owoczesne urządzenia, użytkownik może zdalnie kontrolować lub pozyskiwać z nich informacje na temat funkcjonowania np. danego sklepu czy restauracji. Ciekawym przykładem tego typu urządzeń są tzw. kasoterminale.

– Jest to urządzenie zintegrowane z płatnościami bezgotówkowymi. To bardzo ważne, gdy dziś 30 proc. transakcji to płatności kartowe, a stanowi to około 40 proc. sprzedaży, ponieważ średnia płatność kartowa jest po prostu wyższa od średniej płatności gotówkowej – twierdzi Michał Pawłowski. – Najważniejszy chyba punkt to online'owość rozumiana na różny sposób. Fakturę VAT wystawiamy online, pobieramy dane klienta bezpośrednio z REGON-u, nie musimy ich przepisywać. Dodatkowo dostajemy na telefon, tablet czy komputer informacje, co dzieje się w sklepie na bieżąco, jakie paragony są drukowane, jaka jest sprzedaż, co się kończy w magazynie – dodaje członek zarządu firmy iPOS.