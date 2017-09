Strażnicy miejscy i policjanci ukarzą za niewydany paragon

Tak Ministerstwo Finansów chce walczyć z szarą strefą, która według szacunków fundacji CASE może odpowiadać nawet za ok. 40 proc. luki w VAT (blisko 45 mld zł). Transakcje nierejestrowane przez kasy fiskalne to często także ubytki z tytułu akcyzy. Ma w tym pomóc projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej.

reklama reklama

Paragony na ladę

Jednym z ważniejszych efektów nowych przepisów ma być ukrócenie procederu niewydawania paragonów. Jak resort zamierza to osiągnąć? Przede wszystkim umożliwiając innym służbom kontrolę sprzedawców alkoholi, tytoniu oraz paliwa (czyli najważniejszych wyrobów akcyzowych). Takie uprawnienia zyskaliby strażnicy miejscy, policjanci oraz inspektorzy handlowi. Resort jak na razie nie precyzuje, w jaki sposób mieliby ustalać, czy sprzedawca nie wydał paragonu po transakcji. Eksperci uważają, że będą działać podobnie jak dzisiaj urzędnicy fiskusa. Tu paleta możliwości jest dosyć szeroka – od kontroli jawnych po akcje „tajemniczych klientów”.

Nowe wykroczenia

W ograniczaniu szarej strefy ma pomóc również nowelizacja kodeksu wykroczeń. Resort finansów proponuje zapisanie w nim kary za obrót niewielką ilością towarów akcyzowych „niewiadomego pochodzenia” (np. odkażany alkohol). Wykroczeniem będzie także obrót niewielką ilością wyrobów akcyzowych (w tym polskich) bez paragonu. Obecnie jest to przestępstwo karane na podstawie art. 62 par. 4–5 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.). Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Przedsiębiorca, który notorycznie nie wydaje paragonu, będzie musiał liczyć się z utratą licencji bądź koncesji. Kara będzie dotyczyła nie tylko alkoholu (informowaliśmy o tym w DGP 133/2017 „W trzeźwości i w uczciwości”), lecz także paliwa.

Eksperci podzieleni

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz straży miejskiej nie chcą komentować planów resortu finansów. Wolą poczekać na publikację projektu. Przychylnie do ministerialnych pomysłów odniósł się Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. – Już dziś strażnicy miejscy, nawet jeżeli to nie leży w ich kompetencjach, informują policję o podejrzeniu przestępstwa. Dlatego nie widzę przeciwwskazań, aby reagowali także np. na sygnały klientów, którym nie wydano paragonu – mówi ekspert. Bardziej krytyczni są inni samorządowcy.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

– To trochę absurdalne, by straż miejska miała się zająć przestępstwami skarbowymi. Jak prosimy, by otrzymała dodatkowe kompetencje np. w zakresie kontroli emisji spalin czy jakości powietrza, to rząd milczy. Ale jak trzeba ściągnąć dodatkowe pieniądze do budżetu państwa, to sam wychodzi z inicjatywą – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. I podkreśla, że już teraz w stołecznej służbie miejskiej jest kilkaset wakatów. – Kto w takim razie będzie wykonywał nowe zadania – pyta. Krytycznie nowe pomysły MF ocenia również Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Gdy informujemy o nielegalnym handlu np. na deptakach, to urzędnicy skarbowi nie reagują. Może warto skupić się na zwiększeniu efektywności ich działania, a nie przerzucaniu ich obowiązków na władze lokalne – podpowiada wiceprezydent Sopotu.