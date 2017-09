Kasy fiskalne on-line - nowelizacja ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wdrożenie kas fiskalnych on-line, przesyłających informacje o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do CRK przesyłane będą (w sposób ciągły i automatyczny) informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do końca 2018 roku będzie można stosować kasy z kopią papierową a do końca 2022 roku kasy z elektronicznym zapisem kopii.