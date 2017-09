Wymiana kas fiskalnych od 2018 roku - zasady, terminy, koszty

Pomysł wymiany kas fiskalnych to kolejne narzędzie walki z wyłudzeniami należnego podatku VAT. Nowe kasy online mają bowiem zapewnić automatyczne przesłanie danych dotyczących transakcji do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Sam obowiązek rejestrowania sprzedaży nakłada na podatników ustawa o podatku od towarów i usług.

Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest bowiem obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

reklama reklama

Jak funkcjonować mają kasy rejestrujące posiadające funkcję przesyłu informacji do systemu KAS za pośrednictwem sieci teleinformatycznej?

Polecamy: Biuletyn VAT

Sprzedaż musi być rejestrowana

Kontrole skarbowe to nie wszystko. Dzięki kasom fiskalnym online dane dot. transakcji automatycznie trafią do urzędników, którzy nie przepuszczą żadnej próby oszustwa. Jak wskazuje ustawodawca, zaobserwowano bowiem proceder polegający na tym, że w przypadku gdy klient nie zabierze paragonu dokumentującego sprzedaż, sprzedający, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów tzw. „puste faktury” na podatników, którzy na ich podstawie dokonują odliczenia podatku VAT oraz zawyżają koszty podatkowe.

Takie nadużycie mają miejsce głównie w przypadku branży paliwowej i budowlanej. Gromadzone przez urzędników dane mają uskutecznić kontrolę. Ustawodawca podkreśla, że system kontroli przekazywania danych dotyczących obrotu i kwot podatku należnego ewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą.

Nowe obowiązki podatników

Sam zakup nowych kas fiskalnych online to nie wszystko. Nowela VAT przewiduje także szereg innych zadań, z którymi podatnicy będą musieli zmierzyć się w 2018 roku. Oto najważniejsze z nich:

w zakresie zniesienia obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (co do zasady kasy rejestrujące będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas), a fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie.

w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie jest możliwe zapewnienie połączenia poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiające przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik byłby zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych.

w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika czasowo nie jest możliwe zapewnienie połączenia poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik byłby zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy

wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej w ramach systemu jednolitego pliku kontrolnego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Kto musi wymienić kasy fiskalne?

Na początku obowiązek stosowania kas on-line zostanie wprowadzony w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Mowa o następujących branżach: usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych, usługi gastronomiczne i budowlane, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness. Oszacowano, że w pierwszym etapie wymiany kas nowym obowiązkiem zostanie objętych ok. 274 tys. podatników VAT. Docelowo jednak wszyscy podatnicy VAT będą musieli wymienić kasy fiskalne tj. ok. 1,2 mln przedsiębiorców.