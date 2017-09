E-paragony w skrzynce mailowej - technologiczna rewolucja w kasach fiskalnych od 2018 roku

– Wprowadzanie e-paragonów jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, również dla obywateli. Obecnie, kiedy otrzymujemy papierowy paragon wiadomo, że on wyblaknie, można go zgubić, czy podrzeć. Płatność kartą może być dowodem, jeżeli mamy potwierdzenie, ale jeżeli płacimy gotówką, to bardzo łatwo jest ten dowód zgubić. Gdy otrzymamy paragon drogą elektroniczną, np. na e-maila, którego ma niemal każdy z nas, będziemy mogli go w prosty sposób odszukać, nigdy nie zagubimy. Dodatkową korzyścią jest ekologia, nie będziemy marnować papieru, wydawać pieniędzy na drukowanie –przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Michał Walachowski, dyrektor zarządzający EmailLabs.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zakłada, że od I kw. 2018 roku kasy fiskalne będą musiały być dostosowane do wymogu emitowania elektronicznych paragonów fiskalnych. Kasy będą przesyłać dane bezpośrednio do fiskusa. Krajowa Administracja Cyfrowa będzie w ten sposób gromadziła informacje o sprzedaży, której dokonuje każdy podatnik, nie będzie jednak zbierać danych identyfikujących klientów. Wciąż nie ma decyzji, w jaki sposób e-paragony mają trafić do konsumentów. Zdaniem ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest przekazywanie informacji o e-paragonie na e-maila. Zwłaszcza że własny adres mailowy ma większość Polaków.

– Z pewnością e-paragony wiążą się z wprowadzeniem nowej technologii. Trzeba będzie opracować cały system, który będzie w stanie zidentyfikować użytkownika, prawdopodobnie z jego unikalnym numerem, kontem w aplikacji, prawdopodobnie adresem e-mail. Będzie wprowadzona specjalna platforma, która będzie musiała obsłużyć bardzo wiele danych. Z drugiej strony, jeżeli rząd będzie decydował się na wysyłkę takich powiadomień drogą mailową czy SMS-em, można skorzystać z dostępnych rozwiązań na rynku, które współpracują z biznesem – tłumaczy Walachowski.

Obowiązek kas online będzie wprowadzony stopniowo. W pierwszej kolejności zostanie nałożony na stacje benzynowe oraz firmy z branży motoryzacyjnej i wulkanizacyjnej – od 1 stycznia 2019 roku. W połowie 2019 r. nowe przepisy obejmą branżę gastronomiczną i budowlaną, a od 1 stycznia 2020 r. z fiskalizacji online będą musiały korzystać także zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotele oraz kluby fitness. Nowelizacja ustawy pozwoli na śledzenie tego, co dzieje się z wystawianymi dokumentami.

– Kiedy wysyłamy pocztą fakturę, bardzo łatwo ją zagubić, nie mamy dowodu na to, że ta faktura została do kogoś doręczona. Jeżeli wysyłamy ją e-mailem, możemy śledzić z jakiego serwera została wysłana i do kogo została wysłana. Nasze platformy umożliwiają śledzenie takiej wiadomości i sprawdzenie, czy użytkownik dostał fakturę – podkreśla Michał Walachowski.

Poza elektronicznymi paragonami ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach zakłada, że kasy fiskalne online będą automatycznie przesyłały informacje o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Projekt nowelizacji jest w tej chwili w fazie opiniowania.

Jak wynika z projektu ustawy, kasy z papierową kopią paragonów będzie można sprzedawać do końca 2018 roku, zaś kasy z kopią elektroniczną będą sprzedawane do końca 2022 roku.