Kasy fiskalne – zmiany 2018/2019

Kasy fiskalne online - jak ma to wyglądać?

Projekt ten przewiduje utworzenie centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zwanego „Centralnym Repozytorium Kas” (CRK).

Wszystkie nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność umożliwiającą automatyczne i bezpośrednie przesyłanie informacji do CRK. Oznacza to, że kasa będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z CRK i za pośrednictwem sieci teleinformatycznej będzie przesyłała dane o transakcjach. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej zaewidencjonowanej transakcji z danymi o: wysokości obrotu i kwocie podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, czasu i miejsca instalacji urządzenia. Jeśli chodzi o dane nabywcy to dane te będą w pełni anonimowe.

reklama reklama

Czyli, de facto, informacje te będą elektronicznym obrazem paragonów, a jedyną informacją o konsumencie, która będzie mogła być widoczna to nr NIP nabywcy, o ile ten go poda w trakcie dokonywania transakcji. Skutkuje to tym, że Szef KAS będzie gromadził wszystkie informacje o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kasy przez danego podatnika, bez możliwości uzyskania danych dotyczących konsumentów. Szef KAS będzie administratorem tych danych oraz będzie je udostępniał ministrowi właściwemu do spraw finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Polecamy: Biuletyn VAT

Łyżka miodu…

Jednym z pozytywnych skutków dla podatnika jest brak konieczności drukowania kopii dokumentów fiskalnych. Zniknie również potrzeba zgłaszania urządzenia do naczelnika urzędu skarbowego, ale tylko dla kas nowego typu (ze względu na fakt, że kasy te będą łączyły się z CRK automatycznie).

Projekt dopuszcza możliwość używania kas wynajmowanych, leasingowanych lub wydzierżawionych. Dodatkowo wzrasta ulga na zakup kasy. Będzie można odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł, zamiast dotychczasowych 700 zł. Można jednak podejrzewać, że kasy nowego typu będą po prostu droższe w zakupie poprzez bardziej skomplikowaną technologię, więc wzrost ulgi może zostać w całości skonsumowany przez wyższą cenę zakupu. Co więcej, minimalny wymagany czas wykorzystywania kasy wzrasta z 3 do 4 lat.

Trzeba jednak zaznaczyć, że na podatniku będzie ciążył obowiązek zapewnienia ciągłego połączenia kasy z siecią teleinformatyczną. Jeżeli podatnik będzie miał czasowy, przejściowy problem z łącznością, to ma obowiązek przesłania danych niezwłocznie po ustaniu problemu. Jeżeli problem z dostępem jest stały i wynika np. z charakteru prowadzonej działalności, to przedsiębiorca będzie musiał uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych do CRK w określonych odstępach czasu.

Ewolucja czy rewolucja?

Projekt dopuszcza stosowanie kas rejestrujących dotychczas używanych, jednakże maja być one stopniowo wycofywane z użycia, jak określa ustawodawca w sposób ewolucyjny. W pierwszej kolejności projekt wyklucza z użycia kasy papierowe. Przede wszystkim oznacza to, że kasy te nie będą mogły mieć wymienionej pamięci fiskalnej po zapełnieniu. Spowoduje to samoistną, stopniową eliminacje kas papierowych, które będą musiały być wymienione albo na kasy elektroniczne, albo na kasy nowego typu.

Dodatkowo dla wybranych branż wprowadzono sztywne daty wymuszające wymianę:

Od 1 stycznia 2019 roku:

- usługi motoryzacyjne oraz wulkanizacyjne

- sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz)

Od 1 lipca 2019 roku:

- usługi gastronomiczne

- usługi budowlane

Od 1 stycznia 2020 roku:

- usługi fryzjerskie

- usługi kosmetyczne i kosmetologiczne

- usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

- usługi fitness

Niejako na osłodę przymusu wymiany urządzeń ustawodawca proponuje, aby ww. podatnicy mogli skorzystać z opisanej wcześniej ulgi, a zaprzestanie użytkowania starych kas nie będzie skutkowało koniecznością zwrotu kwot wydatkowanych na ich zakup.

Ponadto projekt ogranicza okres ważności potwierdzeń wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych dla kas z kopią papierową do 31 grudnia 2018 r., a dla kas z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Daty te mają stanowić okres przejściowy, który pozwoli zarówno producentom sprzętu jak i podatnikom płynnie przejść ze starego systemu w nowy.

Jak widać w przeciągu pięciu lat wszystkie kasy rejestrujące będą już funkcjonować wg nowych zasad i można powiedzieć, biorąc pod uwagę dosyć długi czas przejściowy, że jest to ewolucyjna zmiana. Jednakże, obowiązek wymiany kas na urządzenia nowego typu w przeciągu dwóch lat dotyka bardzo dużej ilości podmiotów działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, co z pewnością spowoduje spore problemy w pierwszych okresach, zarówno od strony podatników jak i producentów. Najwyraźniej ustawodawca przypuszcza, że w tych branżach istnieje bardzo duża szara strefa, którą chce tym mechanizmem ograniczyć.