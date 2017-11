Kto i kiedy będzie musiał wymienić kasę fiskalną na kasę online

Trwają prace legislacyjne (uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie) nad projektem (z 18 września 2018 r.) zmiany ustawy o VAT oraz ustawy - Prawo o miarach, wprowadzający kasy fiskalne online, tj. kasy, do których fiskus będzie miał bezpośredni dostęp. Zakłada się, że zmiany te dotkną podatników z wybranych branż najwcześniej w 2019 r., a resztę firm dopiero w 2023 roku.

Nowelizacja nie wprowadza nakazu jednorazowej wymiany starych kas na e-kasy. Minister Rozwoju i Finansów, wnioskodawca projektu, chce pozwolić zarówno producentom jak i użytkownikom kas na naturalną wymianę urządzeń, jak najszybciej zakazując w pierwszej kolejności sprzedaży kas z rolką papierową, a na kolejnym etapie kas z zapisem elektronicznym.

Dane z automatu

Przedsiębiorcy, których klientami są konsumenci oraz rolnicy ryczałtowi muszą ewidencjonować swoje zarobki przy użyciu kas fiskalnych – jak podaje resort finansów, aktualnie jest ich 1,2 mln. Dane gromadzone dzięki kasom umożliwiają organom podatkowym kontrolę prawidłowości rozliczeń VAT. Ale taka kontrola jest obecnie w wielu przypadkach możliwa dopiero, kiedy podatnik ręcznie udostępni urzędnikowi raporty z kasy. Jeśli przedsiębiorca używa bowiem kasy z rolką papierową, dane o transakcji nie zapisują się w pamięci urządzenia. MF szacuje, że obecnie na rynku ponad połowa posiadaczy kas fiskalnych korzysta właśnie z kas z rolką papierową.

Najważniejsza zmiana, jaka przewiduje projekt noweli VAT to wprowadzenie trzeciego typu kas, tj. kas online. Te kasy oprócz zapisu w pamięci, umożliwiają też przysyłanie informacji za pośrednictwem sieci informatycznej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, taka wysyłka informacji o prowadzonej w firmie ewidencji ma „w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni” trafiać do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Na pierwszy ogień idzie budowlanka, zakłady mechaniczne i fryzjerzy

Stopniowa wymiana kas ma wyjątek. Przyspieszoną wymianą objęte będą 3 branże, najbardziej narażone na nieprawidłowości związane z ewidencjonowaniem, zdaniem organów kontrolnych. Są nimi:

stacje benzynowe oraz usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne – obowiązek wymiany na kasy online obejmie je od 1 stycznia 2019 r. usługi gastronomiczne i budowlane – w ich przypadku od 1 lipca 2019 r. usługi kosmetyczne, fryzjerskie, fitness oraz w zakresie krótkiego zakwaterowania – od 1 stycznia 2020 r.

Przedsiębiorcy z powyższych gałęzi stanowią niemalże ¼ wszystkich posiadaczy kas, jak wynika z danych resortu finansów. Pozostali podatnicy nie będą zobowiązani do wymiany swoich urządzeń. Znikać będą za to z rynku 2 starsze modele kas, co w efekcie sprawi, że podatnicy będą płynnie przechodzić z nich do kas online.

E-kasy odciążą podatnika?

Autorzy projektu wskazali, że na e-kasach zyskają ich użytkownicy. Po pierwsze ma się zmniejszyć obciążenie związane z przeprowadzanymi kontrolami. Ewentualne kontrole ewidencji obrotu i kwot VAT będą mogły być poprzedzone zdalną analizą dokumentów źródłowych, będą więc prostsze w budowie i wydajniejsze.

Poza tym ma się zmienić procedura zgłaszania nowego rodzaju kasy do fiskusa. Dziś przedsiębiorcy robią to na papierowym formularzu, który osobiście dostarczają do swojego urzędu skarbowego. Rejestracja e-kasy będzie automatyczna.

Wzrośnie też kwota refundacji zakupu kasy z 700 zł do 1000 zł, choć będzie dotyczyła tylko zakupu e-kas. Ta regulacja ma na celu promowanie nowego rodzaju kas. Do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie noweli, będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu dotychczasowym.