Ewidencjonowanie części obrotu na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy fiskalnej

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kasy rejestrującej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Niektórzy podatnicy dokonujący transakcji na rzecz ww. podmiotów podlegają jednak zwolnieniu od tego obowiązku. W świetle § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako Rozporządzenie), do 31 grudnia 2017 r. zwolnieniem takim objęte są transakcje wskazane w załączniku do Rozporządzenia.

Niezależnie jednak od przysługującego podatnikowi zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia, podatnik jest zobowiązany zaewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż na rzecz osób fizycznych towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 Rozporządzenia. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli podatnik zwolniony do tej pory z obowiązku ewidencjonowania dokona jednorazowo czynności wskazanej w § 4 ust. 1 Rozporządzenia, musi on zainstalować kasę rejestrującą. W pozostałym zakresie: jeśli będzie dokonywać na rzecz osób fizycznych jedynie czynności wskazanych w załączniku do Rozporządzenia, podatnik ten dalej korzysta ze zwolnienia.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji z 25.08.2017 r. znak 0112-KDIL2-2.4012.192.2017.2.AD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał: „Tym samym § 4 rozporządzenia zawiera katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo-przedmiotowe. Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienionych w ww. przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Wyłączenie to dotyczy jednak konkretnych wskazanych przez ustawodawcę czynności. Tak więc, w stosunku do pozostałych czynności, innych niż wymienione w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnik może korzystać z przewidzianych w rozporządzeniu tytułów zwolnieniowych np. przedmiotowych określonych w § 2 ww. rozporządzenia, o ile spełni odrębne warunki. W ramach prowadzonej działalności podatnik dokonuje różnych czynności. Dlatego też w prowadzonej działalności może zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a w pozostałym zakresie będzie korzystał ze zwolnienia z tego obowiązku”.

Odnosząc powyższe do problemu przedstawionego na wstępie, należy stwierdzić, że podatnik X powinien zaewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaż przyczepy samochodowej na rzecz osoby fizyczne (nawet jeśli miała ona charakter jednorazowy i uboczny do całej działalności X). Sprzedaż takiego towaru podlega bowiem bezwzględnemu obowiązki ewidencjonowania (stosownie do ust. 1 pkt 1 lit. e Rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:przyczep i naczep; kontenerów sklasyfikowanych w PKWiU 29.20.2). W pozostałym zakresie podatnik X dalej korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych (o ile dalej będzie dokonywać tylko czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania).

