Sankcje za nieterminowe zainstalowanie kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, co do zasady, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych. Co do zasady, ponieważ w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajduje się szereg wyjątków zwalniających z tego obowiązku.

Pod groźbą kary

Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (kks), kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Zgodnie z treścią art. 60 § 4 kks w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Czytając ten przepis należy jednocześnie mieć na uwadze treść art. 53 § 21 pkt 5 kks, w którym to przepisie ustawodawca zdefiniował pojęcie księgi użyte w art. 60 kks. W konsekwencji przez księgi, odnosząc się do art. 53 § 21 kks, należy rozumieć również urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy o kasie rejestrującej.

reklama reklama

Wskazać również należy na odpowiedzialność karną skarbową, wynikającą z treści art. 62 § 4 kks. Zgodnie z treścią tego przepisu karze podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Karą w tym przypadku jest kara grzywny w wymiarze do 180 stawek dziennych.

Natomiast zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej właściwy organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W stosunku do osób fizycznych (które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe) dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Czynny żal

Ponadto przedsiębiorca, który nie zainstalował kasy fiskalnej w odpowiednim czasie, musi brać pod uwagę utracenie prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej.

W zakresie odpowiedzialności karno skarbowej należy pamiętać o treści art. 16 § 1 kks, czyli o tzw. czynnym żalu. Tym samym może uniknąć grzywny za wykroczenie skarbowe przedsiębiorca, który dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłosi swoje zaniedbanie do urzędu skarbowego i wyjaśni przyczynę opóźnienia. Niemniej jednak tzw. czynny żal nie powoduje możliwości przywrócenia prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Zobacz: Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

W konsekwencji każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinien zadbać o prawidłową instalację kasy fiskalnej. Pozwoli to uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej i ustrzeże przed poniesieniem dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ponadto da możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Autor: Piotr Bachnik, adwokat w kancelarii Russell Bedford Poland

Artykuł pochodzi z RB Magazine wydawanego przez Russell Bedford