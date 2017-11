Faktura i obowiązek podatkowy w VAT w przypadku refakturowania mediów przez wynajmującego lokal

W związku z powyższym, na wynajmującym ciąży obowiązek wystawienia faktur z tego tytułu. Właściwy termin został ustanowiony w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. Przepis ten odnosi m.in. do świadczenia usług:

wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (są to zasadniczo doprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków lub odpadów)

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

W przypadku usług dostarczania mediów maksymalny termin do wystawienia faktury upływa wraz z terminem płatności. Przy czym należy podkreślić, że chodzi tu o termin ustalony w konkretnym przypadku pomiędzy stronami umowy (wynajmującym i najemcą). Faktura powinna być wystawiona zanim on upłynie.

Wynajmujący obciąża najemcę kosztami mediów. Ustalono trzymiesięczny okres rozliczeniowy oraz to, że zapłata należności będzie następować do 20. miesiąca następującego po każdym kwartale. Wynajmujący w odniesieniu do trzeciego kwartał 2017 r. powinien wystawić fakturę do 20.10.2017 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT w odniesieniu do usług wymienionych w tym przepisie (m.in. świadczeń wskazanych wyżej), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Zasadniczo więc, obowiązek podatkowy powstaje z wystawieniem faktury z tytułu dostarczania mediów.

Załóżmy, że w sytuacji jak w przykładzie wcześniejszym, wynajmujący wystawił fakturę już 29.9.2017 r. W tym dniu powstał obowiązek podatkowy w VAT. Podatek będzie wykazany w rozliczeniu za wrzesień 2017 r.

Powyższa zasada jest modyfikowana w art. 19a ust. 7 ustawy o VAT. W świetle tej regulacji, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Biorąc pod uwagę przedstawione przepisy, obowiązek podatkowy powstanie we wcześniejszym z dwóch dat:

w dniu wystawienia faktury, albo wraz z upływem terminu do jej wystawienia (wynikającego z obowiązujących przepisów). Ma to zastosowanie w przypadku, jeżeli faktura jest wystawiona z opóźnieniem – a więc po ustalonym terminie płatności.

Innymi słowy, w odniesieniu do odsprzedawania mediów przez wynajmującego, obowiązek podatkowy powstanie najpóźniej w momencie upływu terminu płatności, albo wcześniej – w chwili wystawienia faktury.

Przyjmijmy, że w powyższym przykładzie faktura została wystawiona z opóźnieniem dopiero 3.11.2017 r. Obowiązek podatkowy wynajmujący powinien jednakże rozpoznać 20.10.2017 r.- wtedy bowiem upłynął termin płatności, a więc termin do wystawienia faktury.

Michał Samborski, doradca podatkowy, ECDDP sp. z o.o.