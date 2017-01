Odliczanie VAT polskiego oddziału zagranicznej firmy mającej siedzibę poza granicami UE

Tak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z 29 grudnia 2016 r. - sygn. I SA/Wr 1536/15.

Sprawa dotyczyła polskiego oddziału spółki zagranicznej z siedzibą w Korei Południowej, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oprogramowania na urządzenia telewizji przemysłowej. Oddział wykonuje czynności wyłącznie na rzecz jednostki macierzystej. Jednocześnie oddział rozlicza się z centralą na podstawie dokumentów wewnętrznych. Oddział deklaruje podatek VAT należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu usług oraz sprzedaży i nieodpłatnych przekazań laptopów dla pracowników. Oddział wykazuje podatek naliczony, który związany jest z funkcjonowaniem biura w Polsce. Podstawę odliczenia podatku VAT stanowią czynności wykonywane przez oddział w Polsce na rzecz centrali w Korei Południowej. Oddział co do zasady nie świadczy na terytorium Polski usług opodatkowanych, jednak centrala w Korei Południowej wykonuje czynności, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie.

reklama reklama

Na tym tle zapytano organ podatkowy czy oddział spółki zagranicznej, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ma prawo do odliczania i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na podstawie otrzymanych faktur zakupu.

Prezentując własne stanowisko oddział wskazał, że będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od zakupu na terytorium Polski towarów i usług, jeżeli nabycie tych towarów i usług będzie związane z czynnościami wykonywanymi przez oddział na rzecz centrali.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że oddział nie ma/nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na terytorium kraju, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ czynności, które podlegają opodatkowaniu poza terytorium kraju, wykonywane są przez centralę, a nie przez oddział. Organ podkreślił, iż oddział nie ma/nie będzie miał także prawa do odliczenia podatku z tytułu WNT i importu usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje/będzie przysługiwało oddziałowi jedynie prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej zakupów związanych z dokonywaną przez niego na terytorium kraju sprzedażą i nieodpłatnymi przekazaniami laptopów dla pracowników. W tym też zakresie wystąpią przesłanki uprawniające do żądania stosownego zwrotu podatku naliczonego.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz