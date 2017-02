Wynajęcie samochodu służbowego pracownikowi z odliczeniem 100 proc. VAT

Pracodawca może odliczyć w całości podatek z faktur za zakup i użytkowanie samochodu, nawet jeżeli po godzinach wynajmuje go pracownikowi do celów prywatnych. Potwierdza to nieprawomocny jeszcze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu z 26 stycznia 2017 r..