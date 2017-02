Organizacja festynu dla pracowników i członków ich rodzin - skutki w VAT

Podstawową zasadą ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT) jest zawarte w art. 86 ust. 1 prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przez „wykorzystywanie do czynności opodatkowanych” należy rozumieć związek nabywanych towarów i usług z prowadzoną działalnością gospodarczą (opodatkowaną).

Może być to związek bezpośredni (nabyte towary i usługi zostaną wykorzystane do wyprodukowania kolejnych towarów do dalszej sprzedaży) lub pośredni. Przykładem związku pośredniego jest poniesienie kosztów szkolenia lub integracji pracowników. Ma to wpływ na zwiększenie zaangażowania pracowników oraz ich wydajności w pracy, a to niewątpliwie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a zatem również pośrednio na działalność opodatkowaną.

Firma ABC będąca czynnym podatnikiem VAT, wykonująca tylko czynności opodatkowane tym podatkiem (transport, spedycja), zorganizowała imprezę dla pracowników i członków ich rodzin o nazwie: ”Festyn Spedytora”. Przygotowanie spotkania zleciła agencji, która zajmuje się świadczeniem tego typu usług. W ramach festynu zaplanowano wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. Agencja zajęła się także przygotowaniem posiłków. Na miejscu festynu rozłożono na stołach różnego rodzaju przekąski, sałatki, owoce, słodycze oraz soki. Do dyspozycji pracowników i ich rodzin był także grill. W imprezie wzięło udział 50 pracowników oraz 30 członków ich rodzin. Firma otrzymała fakturę od agencji, gdzie widniała należność za wykonaną usługę w kwocie 100.000,00 zł brutto (usługodawca zastosował stawkę 23%). Firma pokryła całość kosztów ze środków obrotowych. Firma zastanawia się nad skutkami tych działań w zakresie podatku VAT.

Odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego i opodatkowania czynności organizacji festynu ze środków obrotowych, warto rozpatrywać te zagadnienia osobno w zakresie pracowników oraz członków rodzin. W przypadku pracowników, należy stwierdzić, że nabycie usługi zorganizowania spotkania wykazuje pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Przedsiębiorca ma więc prawo do odliczenia podatku naliczonego (w części dotyczącej pracowników). Natomiast obecność członków rodzin pracowników na imprezie może wpłynąć pozytywnie na pracowników i zwiększyć stopień ich identyfikacji z przedsiębiorstwem. Jednak skutek ten jest zbyt niepewny i nie można stwierdzić nawet pośredniego związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej. Jednakże w ramach spotkania członkowie rodzin otrzymują nieodpłatnie określone świadczenia. Stosownie do przepisu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług (czynność opodatkowana podatkiem VAT) uznaje się również wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Taka sytuacja występuje w naszym przykładzie. W konsekwencji, także w tej sytuacji przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek naliczony od nabycia usługi organizacji spotkania (w części dotyczącej rodzin pracowników).