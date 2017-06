Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT

Kiedy można odliczyć VAT?

Zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, po stronie przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT istnieje możliwość odliczenia tego podatku. W tym przypadku obniżeniu podlegać będzie kwota podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jest to uprawnienie przysługujące najczęściej w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jako kwotę podatku naliczonego przyjmuje się łączną kwotę podatku wynikającą z faktur dokumentujących zakup, które zostały otrzymane przez podatnika przy nabyciu towarów bądź usług. Warto także zauważyć, iż jeśli odliczeniu podlegać ma podatek opłacony od przedmiotu uzyskanego z importu, podstawę odliczenia stanowi dokument celny.

Warunki konieczne do skorzystania z prawa do odliczenia

Ustawodawca daje możliwość dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją. Jest to uwarunkowane tym, iż zakupione towary bądź usługi wykorzystywane są, czy też będą, do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej, a ponadto spełniać będą pozostałe warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W celu realizacji tego prawa, po stronie podatnika istnieje obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Aby uzyskać możliwość odliczenia podatku od towarów i usług po stronie przedsiębiorcy występuje obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Dopiero wówczas wystąpi możliwość odliczenia należnego podatku od przedmiotów zakupionych do wykonywania działalności. W tym celu wypełnić i złożyć należy zgłoszenie rejestracyjne. Dokonuje się tego na druku VAT-R. Wzór tego dokumentu określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Kiedy powstaje prawo do odliczenia?

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowe w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IPPP2/4512-38/15-2/MT: „prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Realizacja prawa do odliczenia następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika”. Warto zwrócić także uwagę na stanowisko przedstawione w interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. 1061-IPTPP2.4512.551.2016.2.SM: „należy zauważyć, że z treści art. 88 ust. 4 nie wynika, by do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej. W dacie otrzymania faktury koniecznym jest aby podmiot, który ją otrzymuje był podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1, czyli podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Tak więc na podstawie powyższego, podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT”.

