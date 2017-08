Wydatki związane ze sprzedażą samochodu firmowego - odliczenie VAT

Firma jest uprawniona do odliczenia w całości podatku od wskazanych zakupów związanych ze sprzedażą samochodów. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kwota podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest ograniczona, co do zasady, do 50% (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Wydatki, których dotyczy to ograniczenie, określa art. 86a ust. 2 ustawy o VAT. Należą do nich m.in. wydatki dotyczące:

reklama reklama

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,

usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

Zauważyć jednak należy, że nie wszystkie koszty dotyczące samochodów są kosztami związanymi z ich eksploatacją lub używaniem. Na przykład nie są takimi kosztami wydatki na oklejanie reklamą samochodów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1397/14-2/JL).

Taki właśnie charakter mają również koszty ponoszone w celu sprzedaży posiadanych samochodów. Koszty takie – skoro są w istocie ponoszone w celu zaprzestania eksploatacji lub używania tych samochodów – nie są kosztami towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych. W związku z tym w zakresie takich kosztów wskazane ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50% nie ma zastosowania.

Polecamy: Biuletyn VAT

Odliczanie 50% VAT dotyczy samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności mieszanej w zakresie nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Zdarza się przy tym często, że podatnicy wykonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT, ale również czynności zwolnione od tego podatku.

W takich przypadkach u podatników mogą wystąpić trzy rodzaje zakupów:

wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, wykorzystywane do wykonywania czynności zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku.

W pierwszym przypadku podatnicy mają prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego z zakupami, gdyż zakupy te stanowią nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.8.2017.2.EK), w której czytamy, że:

(…) skoro, towary i usługi związane z wykonywanymi usługami serwisowymi związane są wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i Wnioskodawca jest w stanie przyporządkować te wydatki do usługi serwisowej świadczonej na rzecz operatora, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług naprawy związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi serwisowej dla operatora. Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu nabycia od podwykonawców usług naprawy związanych ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi serwisowej dla operatora. Wobec powyższego w stosunku do podatku naliczonego od ww. wydatków nie znajdą zastosowania przepisy art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy.

Lekarz stomatolog zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi gabinet, w którym poza świadczeniem usług dentystycznych oferuje zakup artykułów dentystycznych (szczoteczek do zębów, past do zębów itp.), których sprzedaż jest opodatkowana VAT. W takim przypadku zakupy artykułów dentystycznych przeznaczonych do odsprzedaży uprawniają lekarza do odliczania VAT w całości, mimo że większość prowadzonej przez niego sprzedaży jest zwolniona od podatku.

Z kolei w drugim przypadku podatnicy w ogóle nie mają prawa do odliczenia, gdyż zakupy te stanowią nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Czynny podatnik VAT prowadzi szkołę językową, w ramach której świadczy zwolnione od podatku usługi nauki języków obcych oraz dokonuje odpłatnych dostaw książek (np. podręczników do nauki języków obcych). Podatnik kupił ławki, które będą wykorzystywane do świadczenia usług nauki języków obcych. Z tytułu zakupu ławek podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego w żadnej części (mimo że prowadzi opodatkowaną sprzedaż książek).

Tylko zatem w trzecim ze wskazanych przypadków prawo do odliczenia przysługuje częściowo.

Podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność opodatkowaną oraz zwolnioną od podatku. Na potrzeby obu tych rodzajów działalności kupił komputer. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie komputera przysługuje podatnikowi częściowo.