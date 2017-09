Kontrole krzyżowe są niedopuszczalne w trakcie weryfikacji zwrotu VAT

Sprawa dotyczyła podatniczki, która wykazała w deklaracji VAT-7 nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Naczelnik Urzędu Skarbowego przedłużył jednak termin zwrotu tej nadwyżki argumentując, że niezbędne jest zweryfikowanie zasadności tego zwrotu. Wątpliwości budziły dwie faktury ujęte w rozliczeniu, a termin wydłużono do czasu zakończenia postępowania weryfikacyjnego.

Organ pierwszej instancji w ramach czynności sprawdzających wystąpił do austriackiego organu podatkowego w celu sprawdzenia transakcji z kontrahentem. Zdaniem Spółki nie był to wystarczający powód na wydłużenie terminu zwrotu podatku i złożyła odwołanie. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej nie podważył postanowienia organu podatkowego. Stwierdził, że zebranie informacji o kliencie spółki (chociażby w zakresie jego rejestracji na potrzeby podatku VAT) są wystarczającym powodem do przedłużenia terminu zwrotu i jak najbardziej mieszczą się w ramach czynności sprawdzających prowadzonych wobec Spółki.

Podatniczka zatem postanowiła złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który ją uwzględnił. Zgodził się z podatniczką, że nie istniały okoliczności wskazujące na konieczność dodatkowej weryfikacji i wydłużenie terminu zwrotu nie było wystarczająco uzasadnione. Podatniczka złożyła bowiem wystarczający materiał dowodowy w postaci kserokopii dokumentów dotyczących transakcji za dany okres, który umożliwiał w pełni weryfikację rozliczeń. Co również istotne sąd zauważył, że czynności sprawdzające nie przewidują możliwości zweryfikowania kontrahenta podatnika sprowadzającego się do ustalenia czy dokumenty księgowe znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji kontrahenta. Czynności te odnoszą się wyłącznie do rozliczeń samej Spółki.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła skarga Dyrektora Izby Skarbowej, który nie zgodził się z rozstrzygnięciem sprawy. Sąd jednak oddalił skargę podkreślając, że w ramach czynności sprawdzających nie jest dopuszczalne podejmowanie przez organy podatkowe tzw. kontroli krzyżowych w toku weryfikacji zasadności zwrotu nadwyżki VAT. Nawiązał również do uchwały NSA z 24.10.2016 sygn. akt I FPS 3/16, w której stwierdzono, że „w przypadku przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku (…) nie jest możliwe żądanie od kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.”.

Zdaniem sądu nie można uzasadnić wydłużenia terminu zwrotu nadwyżki VAT czynnościami, które nie mieszczą się w zakresie danej procedury, co wynikało bezpośrednio z obowiązujących wówczas przepisów.

Katarzyna Bartniak, Młodszy konsultant podatkowy ECDDP Sp z o.o