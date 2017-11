Brak wpisów w kilometrówce a odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodu

Tak, jest wskazane wyłączenie miesiąca ze 100% odliczeń od wydatków dotyczących pojazdu samochodowego. Natomiast po jego zakończeniu należy powrócić do prawidłowego prowadzenia kilometrówki oraz dokonywania pełnych odliczeń. Nie towarzyszy temu obowiązek powiadamiania o zaistniałej sytuacji właściwego dla Państwa naczelnika urzędu skarbowego. Jednak zdaniem organów podatkowych w takiej sytuacji podatnik traci prawo do pełnego odliczania VAT od początku użytkowania samochodu. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami reguluje obecnie art. 86a ustawy o VAT. Ze względu na prawo do odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych pojazdy te dzielą się na:

pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń z uwagi na swoje cechy, pozostałe pojazdy samochodowe.

Należące do drugiej grupy pozostałe pojazdy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowo sposób wykorzystania potwierdzony jest prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego, składając informacje VAT-26 (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Również pytanie Czytelnika, jak wskazuje jego treść, dotyczy pojazdu samochodowego należącego do drugiej grupy. A więc w celu udowodnienia, że pojazd jest używany tylko i wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu. Ewidencja musi być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Ewidencja musi być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Jak zatem wskazują przepisy, podatnik, aby korzystać z pełnego odliczenia VAT, musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w należyty sposób. W ocenie autora oznacza to, że w okresach, w których ewidencja przebiegu nie jest prowadzona lub – tak jak w przedstawionym stanie faktycznym – nie jest prowadzona prawidłowo, nie jest spełniony jeden z warunków dokonywania pełnych odliczeń. Prowadzona przez podatnika kilometrówka nie potwierdza bowiem dodatkowo, że sposób wykorzystywania pojazdów samochodowych wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W związku z tym, w okresach tych podatnikom nie przysługuje prawo do odliczania całości kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych.

Nie ma natomiast przepisu, który przewidywałby obowiązek zgłaszania tego faktu organom podatkowym, w szczególności poprzez aktualizację informacji VAT-26.

Nie ma obowiązku zgłaszania organom podatkowym błędów w prowadzonej ewidencji, w szczególności poprzez aktualizację informacji VAT-26.

Obowiązek aktualizacji takiej informacji występuje bowiem tylko w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego (art. 86a ust. 14 ustawy o VAT), co w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu, co do zasady, nie ma miejsca.

Zatem w przedstawionej sytuacji jest wskazane wyłączenie miesiąca ze 100% odliczeń od wydatków dotyczących pojazdu samochodowego. Natomiast po jego zakończeniu należy powrócić do prawidłowego prowadzenia kilometrówki oraz dokonywania pełnych odliczeń. Nie towarzyszy temu obowiązek powiadamiania o zaistniałej sytuacji właściwego dla Państwa naczelnika urzędu skarbowego.