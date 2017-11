Prawo do pełnego odliczenia VAT za usługę prawną

Prawo do odliczenia należnego podatku od towarów i usług przysługuje pod dwoma warunkami, które spełnione być muszą w sposób kumulatywny. Nabywcą towarów bądź usług musi być podmiot, który jest podatnikiem VAT, a owe towary czy usługi wykorzystywane być muszą przez podatnika do podejmowania czynności, które podlegają podatkowi VAT. Kto i kiedy ma zatem prawo do pełnego odliczenia VAT za usługę prawną?