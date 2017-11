Moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT

Sprawa dotyczyła Spółki, która zawarła z kontrahentami umowy o współpracy na dostawy towarów oraz świadczenie usług. Często zdarzało się, że otrzymywała faktury na kwoty wyższe niż określone w umowie. W takich sytuacjach przed uregulowaniem zobowiązania wzywała sprzedawcę do ich skorygowania, jednakże na korektę musiała czekać niekiedy kilka miesięcy. Podatnik dokonywał zapłaty faktury i odliczenia podatku VAT dopiero po otrzymaniu skorygowanej faktury w okresie w którym wpłynęła, w wysokości wynikającej z tego prawidłowego dokumentu. Spółka miała jednak wątpliwości czy postępuje prawidłowo i zwróciła się z zapytaniem do organów podatkowych.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT (na którą powołał się we wniosku Podatnik) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiących sumę kwot podatku wynikających z otrzymanych faktur z tytułu nabycia przez podatnika w przypadku o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

reklama reklama

Spółka wskazała również art. 86 ust. 19a ustawy o VAT zgodnie z którym w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Natomiast jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Zdaniem Spółki powyższe oznacza, że jeżeli nie dokonała ona odliczenia podatku naliczonego wynikającego z błędnej (pierwotnej) faktury, ma prawo dokonać takiego odliczenia na bieżąco, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę korygującą od sprzedawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Podatnika. Organ podatkowy wskazał, że stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b) ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne podają kwoty niezgodne z rzeczywistością. Organ zaznaczył, że przepis ten nie ma zastosowania w odniesieniu do faktycznie zaistniałych transakcji opodatkowanych, w których zmiana ceny została przez obie strony uzgodniona i zaakceptowana. W takiej sytuacji bowiem faktura nie wymaga korygowania, a pozbawienie prawa do odliczenia naruszyłoby zasadę neutralności podatku VAT.

Natomiast faktura zawierająca w pozycjach kwoty niezgodne z rzeczywistością będzie objęta art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. B ustawy o VAT. W ocenie organu podatkowego w sytuacji Spółki, która nie opłaca błędnej faktury i nie odlicza podatku VAT na podstawie tego dokumentu tylko czeka na korektę, zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 19a ww. ustawy. W interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że „jeżeli kontrahent w związku z wykonaniem usługi wystawi fakturę VAT, która błędnie, niezgodnie z Umową, wykazuje cenę wyższą niż cena uzgodniona w Umowie za te usługi, w wyniku czego Spółka kieruje do kontrahenta niezwłocznie żądanie jej skorygowania, na podstawie art. 86 ust. 19a zdanie 2 Ustawy VAT, Spółka ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT na bieżąco w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę korygującą od kontrahenta”.

Podsumowując, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z pierwotnej faktury, a tego nie dokonał, ma prawo do dokonania tego odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą od sprzedawcy.

Katarzyna Bartniak

Młodszy konsultant podatkowy

ECDDP Sp z o.o.