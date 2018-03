Prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego związanego z samochodem służbowym

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., 0115-KDIT1-2.4012.853.2017.1.PS.



Sprawa dotyczyła spółki handlowej zajmującej się działalnością produkcyjną oraz handlową. Spółka zamierza nabyć samochody osobowe z przeznaczeniem dla konkretnego pracownika, który będzie go wykorzystywać przy wykonywaniu obowiązków służbowych związanych z obsługą klientów na terenie kraju, ale również dla celów prywatnych, w tym związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania do pracy oraz z powrotem. Spółka planuje również pokrywać w całości wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu, a w szczególności związane z zakupem paliwa, kosztami napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymianą opon i materiałów eksploatacyjnych, a także z przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, gdyż spółka traktować je będzie jako formę wynagradzania pracownika za pracę.

Podstawą do użytkowania samochodu służbowego przez pracowników będzie umowa o powierzeniu samochodu służbowego. Spółka zamierza udostępniać pracownikom korzystającym z samochodów służbowych do celów prywatnych samochody stanowiące jej własność. Spółka nie ustali miesięcznego limitu kilometrów, jaki pracownik może przejechać wykorzystując samochód służbowy do celów prywatnych. Spółka nie przewiduje zobowiązania pracowników do sporządzania informacji o przebiegu samochodu, w której wykazywana jest łączna ilość kilometrów przejechanych do celów służbowych, łączna ilość kilometrów przejechanych do celów prywatnych.

reklama reklama

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy od ponoszonych przez spółkę kosztów paliwa, kosztów napraw, wymiany opon i materiałów eksploatacyjnych, a także z przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych samochodu służbowego udostępnionego pracownikowi spółki do wykorzystywania w celach prywatnych przysługuje prawo do odliczenia kwoty stanowiącej 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymanej przez podatnika faktury.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W zakresie wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Organ podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”. Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl