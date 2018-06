Odliczanie VAT z faktury za usługi kateringowe

Jeżeli udział w targach był związany z Państwa działalnością opodatkowaną, przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej usługi dokumentującej nabycie usług kateringowych.

Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośredni związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy są związane bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 571/10):

(…) koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opodatkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpośredni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w jakim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT.

W związku z tym podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji, gdyż zakupy te bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lipca 2013 r., sygn. IPPP1/443-501/13-2/ISZ, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grudnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-656/14-4/JS). Takim właśnie zakupem jest wskazany w treści pytania zakup przekąsek.

UWAGA!

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mogą odliczać VAT przy nabywaniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji oraz promocji, gdyż zakupy te bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia VAT od usług kateringowych, nie sposób nie wspomnieć o art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Przepis ten zakazuje odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu usług gastronomicznych. Przy czym pojęcie „usługi gastronomiczne” na użytek tego przepisu jest rozumiane wąsko. Uznaje się za nie wyłącznie usługi klasyfikowane w grupie 56.1 PKWiU z 2008 r. Są tam wymienione usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. W konsekwencji zakaz odliczania nie dotyczy klasyfikowanych:

w grupie 56.2 usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałych usług gastronomicznych oraz

w grupie 56.3 usług przygotowywania i podawania napojów.

UWAGA!

Zakaz odliczania VAT dotyczy tylko usług gastronomicznych klasyfikowanych w PKWIU z 2008 r. w grupie 56.1 - usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. Nie dotyczy usług kateringowych.

Stanowisko to potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 września 2012 r. (sygn. ITPP1/443-806/12/KM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1110/12-2/EK) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPP1/4512-243/16/AW). Jak czytamy w ostatniej z tych interpretacji:

(…) w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje zakupu usług kateringowych, wówczas postanowienia art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie znajdują zastosowania i wskazane usługi nie są objęte wyłączeniem w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przewidzianego dla usług gastronomicznych. Tym samym prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupionych przez Wnioskodawcę usług kateringowych nie jest ograniczone art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest, aby były one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.