Firmy sezonowe wykreślane z rejestru VAT

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, ale tylko na chwilę – z myślą by niebawem wrócić do biznesu – będą zaskoczeni. Jeśli pójdą do urzędu odwiesić działalność, dowiedzą się, że w rejestrze podatników VAT już ich nie ma. A wszystko przez nowo dodany do art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług ustęp 9a.

Wynika z niego, że podmiot może stracić status podatnika VAT, gdy zawiesi wykonywanie działalności na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Mogłoby się wydawać, że termin sześciu miesięcy należy liczyć od tego właśnie dnia, co by oznaczało, że podatnicy mogą spać spokojnie do końca czerwca. Nic z tego. Okazuje się bowiem, że organy wykreślają przedsiębiorców, licząc sześciomiesięczny termin wstecz. Czy to słuszne? Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego, uważa, że biorąc pod uwagę skutki dla podatników wykreślonych i ich kontrahentów, przepis nie powinien być stosowany wstecz.

Fiskusa tłumaczą jednak przepisy przejściowe, ale ogłoszone... 15 grudnia. – Publikacja zmian na dwa tygodnie przed wejściem w życie, a w dodatku w okresie świątecznym, nie dała podatnikom wiele czasu na zapoznanie się z nowymi zasadami i na ewentualną reakcję. Trudno się zatem dziwić, że teraz są zaskoczeni. Tym bardziej że o wykreśleniu nikt ich nie będzie informował – mówi Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy. – Tak nie powinno być. Organ powinien wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień – dodaje radca prawny Przemysław Stopinski.

Eksperci zwracają też uwagę na dwuznaczność przepisu przejściowego. Stanowi, że art. 96 ust. 9a ustawy o VAT stosuje się do zgłoszeń rejestracyjnych złożonych przed 1 stycznia 2017 r. W zasadzie można by go odczytać tak, że ma zastosowanie do podatników zarejestrowanych przed 2017 r., a nie do okresów sprzed obowiązywania nowych przepisów.

– Na szczęście zaskoczeni przedsiębiorcy, informując urząd skarbowy o odwieszeniu działalności, zostaną z automatu przywróceni do rejestru ze statusem takim, jaki posiadali przed dniem zawieszenia tej działalności – mówi Mirosław Siwiński. Pyta jednak o sens tych przepisów. Ale szybko sam sobie odpowiada. – Chodziło chyba tylko o zwiększenie statystyki wykreśleń – stwierdza ekspert.

Problemy przedsiębiorców działających sezonowo nie są jedynymi, jakie powstały w związku z rozszerzeniem katalogu przypadków pozwalających fiskusowi wykreślić firmę z rejestru VAT. Piszemy o nich od kilku tygodni. Pytań jest mnóstwo. A na część z nich otrzymaliśmy już odpowiedzi Ministerstwa Finansów, które zamieszczamy poniżej. ⒸⓅ

