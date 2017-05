Zasady rejestracji podatników VAT

Weryfikacja nowego podatnika

Mimo zmian w prawie, aby zostać zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, przedsiębiorca (lub jego pełnomocnik) nadal musi złożyć stosowne zgłoszenie rejestracyjne w odpowiednim urzędzie skarbowym. Jednak art. 96 ust. 4 nowej ustawy o VAT nakłada na naczelnika urzędu skarbowego obowiązek weryfikacji danych przedstawionych w złożonym wniosku. Jeśli w toku sprawdzania okaże się, że dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą bądź podmiot wnioskujący o rejestrację nie istnieje, naczelnik nie dokonuje rejestracji danego podatnika i nie ma obowiązku go o tym zawiadomić (zgodnie z art. 96 ust. 4 a.). Odmowa rejestracji podatnika VAT może wynikać również z braku możliwości skontaktowania się organu podatkowego z podmiotem (lub jego pełnomocnikiem) lub z braku stawiennictwa podmiotu (pełnomocnika) na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Jednak w tych przypadkach próby kontaktu organu podatkowego z wnioskującym muszą być udokumentowane między innymi potwierdzeniem odbioru wezwania czy odpowiednią notatką służbową naczelnika urzędu o telefonicznej próbie kontaktu.

reklama reklama

Kontrola podmiotów zarejestrowanych

Co ważne, art. 96 ust. 9 reguluje, że wprowadzone zmiany dotyczące konieczności weryfikacji danych podatnika VAT dotyczą nie tylko tych podmiotów, które ubiegają się o rejestrację, ale również firm już zarejestrowanych. Jeśli któraś z powyższych przesłanek będzie dotyczyła podmiotu figurującego w rejestrze, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo do wykreślenia podatnika bez obowiązku informowania go o tym fakcie.

Niezarejestrowanie przedsiębiorstwa jako podatnika VAT lub jego wykreślenie z rejestru sprawi, że nie będzie figurowało w elektronicznej bazie podatników prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Brak informacji o danej firmie w momencie jej weryfikacji przez potencjalnego kontrahenta stanowi pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy o podejrzeniu nierzetelności danego podmiotu.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że rzeczywistym celem wprowadzonych w ustawie zmian w zakresie rejestracji i wykreślania zarejestrowanych podmiotów jest wyeliminowanie przypadków działalności firm, których celem jest wyłącznie obrót „pustymi” fakturami bądź wyłudzenie zwrotu VAT.

Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu jako podatnika VAT może złożyć sam przedsiębiorca, jak również wyznaczony przez niego pełnomocnik. Jednak nowelizacja ustawy o VAT wprowadza istotną zmianę dotyczącą rejestracji dokonywanej przez tę drugą osobę. Zgodnie z art. 96 ust. 4 b. pełnomocnik składający zgłoszenie rejestracyjne odpowiada solidarnie ze zgłoszonym podmiotem za zaległości podatkowe, które powstały w pierwszym półroczu od momentu zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego. Odpowiedzialność obowiązuje do kwoty 500 000 zł.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jednak powyższego przepisu nie stosuje się w momencie, kiedy powstałe zaległości podatkowe nie będą miały związku z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Pełnomocnik odpowiada za te zaległości, które powstały w wyniku celowego działania podmiotu na niekorzyść organu podatkowego.