Jak reagować, gdy urząd wykreśla przedsiębiorcę z rejestru podatników VAT?

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT może słono kosztować. Wykreślona firma traci prawo do odliczenia VAT oraz - w przypadku dostaw unijnych - do zerowej stawki podatku. Konsekwencje poniosą też jej kontrahenci. Jeśli odliczą VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony, czyli nieistniejący, sami narażają się na zarzut udziału w wyłudzeniu podatku.

Przyczyną takiego zamieszania są nowe uprawnienia, w które organy podatkowe zostały wyposażone od 1 stycznia 2017 r. Pozwalają one, we wskazanych przez ustawę o VAT przypadkach, na wykreślenie podatnika z rejestru VAT bez zawiadamiania go o tym.

Przesłanki do wykreślenia

W stanie prawym obwiązującym do końca 2016 roku uprawnienia organów do wykreślania podatników z rejestru VAT były ograniczone.

Zgodnie z nadal obowiązującym art. 96 ust. 6 ustawy o VAT podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ma obowiązek zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Na podstawie takiego zgłoszenia organ podatkowy wykreśla przedsiębiorcę z rejestru VAT.

Jeżeli pomimo zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatnik nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, ten z urzędu wykreśli przedsiębiorcę z rejestru podatników VAT.

W przypadku wykreślenia na skutek stwierdzenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie podatnika.

Nowe uprawnienia

Na skutek nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z rejestru VAT.

Obecnie wykreślenie podatnika z rejestru VAT dopuszczalne jest dodatkowo, gdy:

podatnik nie istnieje, mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem ani jego pełnomocnikiem, dane w zgłoszeniu okażą się niezgodne z prawdą, podatnik nie stawia się na wezwania organów administracji skarbowej,

We wskazanych powyżej wypadach naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku zawiadomienia podatnika o fakcie wykreślenia go z rejestru.

Wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT podlega również przedsiębiorca, który:

zawiesił wykonywanie działalności na ponad pół roku, nie złożył deklaracji za sześć kolejnych miesięcy, składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy, gdy podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, gdy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że uczestniczy w tzw. karuzeli podatkowej.

W tych wypadkach organ powinien zawiadomić podatnika o fakcie wykreślenia.

Jak nie dopuścić do wykreślenia?

Nowe przepisy przewidują, że w niektórych wypadkach podatnik będzie miał możliwość „przekonania” naczelnika urzędu skarbowego, że nie ma on podstaw do wykreślenia podatnika z rejestru.

W przypadku nieskładania deklaracji przez sześć kolejnych miesięcy podatnik musi udowodnić, że w prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złożyć niezwłocznie brakujące deklaracje.

Jeżeli podatnik składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy organ może odstąpić od wykreślenia, jeżeli podatnik wyjaśni, że specyfika prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że przez pół roku lub dłuższy okres nie wykazuje on sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia.

Wykreśleniu z rejestru VAT w przypadku wystawienia faktury dokumentującej czynności, które nie zostały dokonane, można zapobiec, jeżeli podatnik wykaże, że powyższe nieprawidłowości były wynikiem pomyłki lub nastąpiły bez wiedzy podatnika.

Co zrobić, jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru VAT?

Ustawodawca przewidział możliwość przywrócenia zarejestrowania wykreślonego przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego. Jest to możliwe, o ile podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

Jeżeli wykreślenie wiązało się ze stwierdzeniem wystawienia faktur dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane, przywrócenie rejestracji będzie możliwe, gdy podatnik poza udowodnieniem faktu prowadzenia działalności gospodarczej wykaże, że nieprawidłowości w wystawianiu faktur były wynikiem pomyłki lub nastąpiły bez wiedzy podatnika.