Jakie nowe obowiązki czekają podatników od 2018 r.?

Obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia rejestru elektronicznego zostanie nałożony na kolejną grupę podatników VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2016 r. o zmianie ustawy –Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 846 ze zm.) już w 2016 r. pierwsi podatnicy VAT zostali zobowiązani do przekazywania za każdy miesiąc informacji o prowadzonej ewidencji w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Terminy wprowadzenia obowiązków dla różnych grup podmiotów jednak zróżnicowano, uzależniając je od wielkości przedsiębiorstwa. W lipcu 2016 r. obowiązek składania JPK został nałożony na dużych przedsiębiorców, w styczniu 2017 r. – na małych i średnich oraz na podmioty, które można uznać za małych i średnich przedsiębiorców. W styczniu 2018 r. zostanie on nałożony na pozostałych czynnych podatników VAT prowadzących ewidencję za pomocą oprogramowania.

Co za tym idzie, od 1 stycznia 2018 r. każdy czynny podatnik VAT będzie obowiązany prowadzić rejestr elektroniczny w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów oraz wysyłać go w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego organom uprawnionym do kontroli (tj. ministrowi finansów, który przekaże dane dalej – do odpowiednich urzędów skarbowych). Nawet ten podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tzw. mikroprzedsiębiorca, a zakupy i sprzedaż ewidencjonował dotychczas w zwykłym arkuszu kalkulacyjnym.

Poza tym od 1 lipca 2018 r. każdy z czynnych podatników VAT będzie musiał posiadać na wypadek kontroli pozostałe ewidencje w formacie JPK wymienione w ustawie, tj. rejestry księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, faktur sprzedaży, magazynu i wyciągów bankowych. Tych rejestrów nie będzie musiał jednak nigdzie wysyłać bez wezwania.

Obowiązek złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca 2018 r. są obowiązani złożyć pierwsze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8 oraz uproszczone sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję.

Inne podmioty – te, których rok podatkowy kończył się w innym terminie niż wyżej wskazany – już po 1 stycznia 2017 r. odczuły, że rząd poszerzył zakres obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych, nakładając na podatników określone obowiązki sprawozdawcze. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932 ze zm.) podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych bez wezwania organów. Gwarancję wykonywania tego obowiązku ma stanowić wypełnienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji składanego wraz z roczną deklaracją CIT-8 – informacje przekazywane obecnie organom kontroli przez podatników świadczą o tym, że ci ostatni faktycznie posiadają wskazaną dokumentację. Tymczasem na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. były one jedynie dowodem na to, że dokonywali oni transakcji z podmiotami powiązanymi.

Przepisy ustawy o CIT (PIT) nie wskazują wprost, kto powinien podpisać wskazane oświadczenie. Zważywszy jednak na obowiązujące zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz pozostałe regulacje zawarte w ustawie o CIT, należy uznać, że podpisać powinna się osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania podatnika, w szczególności członkowie zarządu. Właśnie osobie składającej podpis pod ww. oświadczeniem grożą sankcje karne skarbowe za niedopełnienie nałożonych ww. ustawą obowiązków. Dotychczas mogła ona zostać ukarana m.in. za niesporządzenie dokumentacji podatkowej za dany rok podatkowy, którą to karę nakładano dopiero w przypadku, gdy dany podatnik nie posiadał dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi lub gdy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania organu podatkowego do przedstawienia takiej dokumentacji nie przedłożył jej organowi. Obecnie taka osoba odpowiedzialność karną skarbową ponosić będzie także, jeżeli nie złoży w terminie oświadczenia o posiadaniu ww. dokumentacji albo złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

Poza tym dodatkowy obowiązek będą mieli ci podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości były w danym roku podatkowym wyższe niż równowartość 10 mln euro. Od 2018 r. zobowiązani będą dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję.